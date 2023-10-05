لطيفة بنت محمد: نثمن شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

المصدر: دبي - البيان

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ثمنت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، الشراكة والعلاقة الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بجهود مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وقالت سموها في تغريدة عبر صفحتها على منصة «إكس»: «نثمن شراكتنا وعلاقتنا الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المستمرة منذ 15 عاماً في خدمة العطاء والمعرفة، بجهود مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، التي تم تكريمها مؤخراً خلال احتفالية أقيمت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ونتطلع لاستمرار هذا التعاون المميز والمثمر، والمزيد من الإنجازات لتعزيز القدرات المعرفية محلياً وعالمياً».

تهنئة

كما هنأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الكاتبة والسينمائية الإماراتية بثينة كاظم، بمناسبة نيلها وسام الآداب والفنون الرفيع «وسام الفارس»، الذي منحته لها الحكومة الفرنسية. وأثنت سموها على جهود شباب الإمارات المبدعين، الذين يثبتون حضورهم في المشهد الإبداعي محلياً وعالمياً. وقالت سموها في تدوينة عبر منصة «إكس»: «أبارك للمبدعة ورائدة الأعمال بثينة كاظم تقلدها وسام الفنون والآداب كفارس من وزارة الثقافة الفرنسية». وأضافت سموها: «نفخر برؤية شبابنا المبدعين ينجزون ويبادرون لترك بصمتهم في المشهد الإبداعي محلياً وعالمياً».