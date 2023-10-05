توقيع كتاب «محمد بن زايد.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»

المصدر: دبي - وفاء السويدي

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استضافت مكتبة محمد بن راشد، حفل توقيع كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» للدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية؛ وذلك بمشاركة نخبة من الكتاب والمبدعين والإعلاميين.

وحضر حفل التوقيع معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، وأعضاء من مجلس الإدارة، وعدد من الباحثين والمهتمين.

وقال المر: «إن استضافة مكتبة محمد بن راشد لحفل توقيع كتاب (صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية) تأتي بإطار رؤيتنا لتقدير وتشجيع الكتاب والمبدعين الإماراتيين لكتابة مسيرة وإنجازات الشخصيات الملهمة بالدولة، مضيفاً: «يسلط الكتاب الضوء على مسيرة قائد استثنائي ساهم بجهوده في تحقيق نهضة شاملة لدولتنا».

وتضمنت فعالية توقيع الكتاب، جلسة حوارية، أدارها د. سليمان الهتلان، بمشاركة الكاتب والباحث د. محمد البشاري، ود. حمد الكعبي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد. وفي ختام الجلسة وقع جمال سند السويدي، على نسخ الكتاب للحضور. وقال السويدي، «إن الكتاب يتحدث عن مسيرة العمل الوطني لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منذ تخرجه وعمله في القوات المسلحة، إلى جانب إبراز دوره المحوري في تطويرها، كما يركز على الجوانب الإنسانية في مسيرة سموه».