«أيام الشارقة» تكرم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث

المصدر: دبي ـ البيان

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بحضور الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، كرم الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا لأيام الشارقة التراثية الـ 20، الجهات والمؤسسات الراعية للأيام، والشركاء الاستراتيجيين. وجاء في مقدمة المكرمين: مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وإذاعة الأولى التابعة له.

وقالت فاطمة بن حريز، مديرة إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: إن المركز حريص على ترسيخ حب التراث في نفوس أبناء الوطن ويحرص مع هذا التوجه على المشاركة، والتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات الوطنية، التي تُعنى بالتراث الوطني الإماراتي وموروثه الشعبي.. ومؤكد أن التعاون مع معهد الشارقة للتراث له أثر كبير في تحقيق أهدافنا المشتركة.

واختتمت بن حريز كلامها بالإشارة إلى أن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث سوف يبقى سبّاقاً للمشاركة في جميع الفعاليات الوطنية، على امتداد الدولة، وذلك في سبيل المحافظة على التراث وصونه.