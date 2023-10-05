«فن جميل» و«دبي للثقافة» تطلقان برنامج منح إبداعية لمعالجة قضايا المناخ

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت مؤسسة فن جميل، المؤسسة الداعمة للفن والفنانين والمجتمعات الإبداعية، بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، عن إطلاق برنامج محوري يوفر فرصاً للفنانين المقيمين في دولة الإمارات والممارسين المبدعين متعددي التخصصات للتعامل مع تغير المناخ في ممارساتهم. وتنطلق النسخة الثانية من منصة فن جميل للأبحاث والممارسات الفنية، بدعم من «دبي للثقافة»، وبالتعاون مع منطقة القوز الإبداعية، المنظومة البيئية الإبداعية المتكاملة في دبي، حيث يركز هذا البرنامج بشكل خاص على معالجة أزمة المناخ، تماشياً مع عام الاستدامة، وضمن الفعاليات الممهدة لمؤتمر الأطراف «COP28» والمزمع إقامته في دبي.

ويهدف البرنامج، الذي يقدم منحاً تتراوح بين 3,600 درهم (1000 دولار) و22,000 درهم (6000 دولار)، إلى تقديم نحو 20 منحة للأفراد الممارسين المبدعين الجماعيين من مواطني الإمارات والمقيمين على أرضها، حيث يمكن للفنانين وصانعي الأفلام والكتّاب والقيّمين والرسامين والمصممين وفناني الأداء وغيرهم ممن تتمحور مشاريعهم حول مواضيع الاستدامة والبيئة، تقديم طلباتهم بدءاً من تاريخه وحتى 15 ديسمبر المقبل.

وأعربت نورا رازيان نائبة مدير (الفنون) لمؤسسة فن جميل، عن سعادتها بهذه النسخة، حيث قالت: «هذه النسخة الثانية من منصة البحث والممارسات الفنية، التي تدعمها «دبي للثقافة»، هي خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة في مجتمعنا الإبداعي».

ومن جهتها، أكدت خلود خوري، مدير إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة»: التزام «دبي للثقافة» بتعزيز الإبداع وروح الابتكار لدى أصحاب المواهب والفنانين والممارسين المبدعين متعددي التخصصات في تعاملهم مع قضايا تغير المناخ ضمن ممارساتهم. وقالت: «تجسد شراكتنا مع «فن جميل» التزامنا بتحقيق الاستدامة وتَبنّي الحلول المتقدمة في المجالات الثقافية والفنية».