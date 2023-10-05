دبي تحتضن نهائيات أكبر مسابقة عالمية لآلة الكمان

المصدر: دبي – نهى حوّا

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من المقرر أن تحتضن دبي، نهائيات أكبر مسابقة جديدة، عالمياً، لآلة الكمان، حيث فتح باب التسجيل فيها، أخيراً، وهي «مسابقة أوليمبوس الدولية للكمان الكلاسيكي»، والتي ستنظم فعالياتها الختامية، بتنافس 12 عازف كمان، وجهاً لوجه، في دبي خلال أبريل 2025.

وهذه المسابقة المفتوحة لعازفي الكمان من جميع الأعمار والجنسيات، تمتاز بصندوق جوائز يبلغ بقيمته 310 آلاف يورو، وتتميز بمرحلة اختيار مسبقة تمتد عبر ستة بلدان حول العالم، كما أنها تتضمن معايير مغايرة كلياً على صعيد الأهلية، وذلك وفق مجلة «غراموفون» للموسيقى الكلاسيكية.

وعن أهمية المسابقة، أوضحت المجلة أن آلة الكمان بما تثيره من أحاسيس مرهفة تعد الأكثر شعبية على مدى العصور، بغض النظر عن اللغة أو الثقافة، لكن عازفيها الموهوبين يجدون صعوبة في البروز في ظل وجود فرص لا توفر سوى مسار محدود للممارسين الذين يطلب منهم استيفاء مجموعة من المعايير الصارمة، مشيرة إلى أن «مسابقة أوليمبوس الدولية للكمان الكلاسيكي» التي يترأسها المدير الفني «للمهرجان الموسيقي الدولي» بسيون (سويسرا)، عازف الكمان، بافيل فيرنيكوف، تعد بمبادرة لا شبيه لها على كل المستويات وبقدوم نهج جديد لمسابقات الموسيقى الكلاسيكية.

وستشرف على المسابقة لجنة تحكيم من 23 عضواً من قادة الفرق الموسيقية ومديري الأوركسترا والمهرجانات وسلسلة الحفلات الموسيقية ذات الشهرة العالمية، على أن تصل قيمة الجائزة الأولى 200 ألف يورو، والأهم أنها ستكون مسابقة الكمان الوحيدة في العالم المفتوحة للجميع.

ويضاف إلى ذلك، برنامج المسابقة الرائد، وفق المجلة، والذي يشتمل على ستة أجزاء لتسليط الضوء على المرشحين الأكثر تميزاً، إذ تشهد المرحلة الأولى أداء المتأهلين للتصفيات النهائية جنباً إلى جنب مع أوركسترا سيمفونية قبل أن يتولوا دور قائد الحفل ويقودوا الأوركسترا بأنفسهم للجولة الثانية. ويلي ذلك عرض خاص لكونشيرتو بيتهوفن الثلاثي على الكمان والتشيلو والبيانو، والذي سيشهد تعاونهم مع اثنين من العازفين المنفردين المشهورين عالمياً، بالإضافة إلى فرقة احترافية. وأخيراً، سيقوم المشاركون بترجمة عمل لملحن معاصر قبل تقديم ظهور منفرد ثم المشاركة في جلسة أسئلة وأجوبة قصيرة مع لجنة التحكيم.

ومن أجل ضمان وصول المسابقة إلى أكبر عدد ممكن، تشتمل المسابقة على ست مراحل مختلفة للاختيار المسبق في ست مدن منفصلة على مدار عام 2024، حيث سيكون لكل من هذه المسابقات التمهيدية صندوق جوائز خاص بقيمة 35 ألف يورو، وتترأسها لجنة تحكيم من خمسة أشخاص لتحديد المرشحين الاثنين الأعلى تصنيفاً والأكثر استحقاقاً لحضور الحفل النهائي الكبير الذي سيقام في دبي خلال أبريل 2025.