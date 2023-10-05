«استراحة معرفة» ترسخ ثقافة القراءة لدى الأسرة

المصدر: دبي - البيان

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نظّمت «استراحة معرفة»، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مجموعة من الورش وجلسات النقاش بهدف تعزيز ثقافة القراءة بين أفراد الأسرة، ونشر المعرفة وزيادة الوعي بأهمية القراءة كمفتاح للعلم ومَنهل للمعرفة. واستهدفت هذه الفعاليات مختلف فئات المجتمع، وأقيمت جلساتها بمشاركة مجموعة من المختصين في مختلف المجالات، إلى جانب أعضاء الاستراحة.

تناولت الورشة الأولى، التي أقيمت تحت عنوان «الصناعات الإبداعية.. مدخل للمستقبل»، مفهوم الصناعات الإبداعية وأنماط الابتكار في المجال الثقافي. كما ركزت الورشة على تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال، وتطرّقت إلى أفضل الممارسات والتحديات التي تواجه صناعة الثقافة والإبداع في دولة الإمارات. وقدم الورشة كل من الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، والدكتورة عفراء عتيق، المتخصصة في مجال الاقتصاد الإبداعي.

وضمن فقرة قراءات اليافعين، ناقشت الاستراحة رواية «الأفعى الحمراء»، بحضور الكاتبة ميس داغر. كما ناقشت «استراحة معرفة» أيضاً 24 كتاباً، منها «سمرقند» من تأليف أمين معلوف، و«مدونة مسافر» للدكتور أسامة المسلم، و«العادات الذرية» من تأليف جيمس كلير. كما تمّ تنظيم ورشة التفكير النقدي الروائي مع د. جمال مقابلة، وهي سلسلة ورش عملية لقراءة أوفى للكتب الأدبية.

وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، التزام المؤسسة بدعم ونشر المعرفة من خلال المبادرات الهادفة، مثل «استراحة معرفة» انطلاقاً من إيمانها بضرورة دعم مفهوم المعرفة وثقافة القراءة في المجتمع. وأوضح بن حويرب أن المؤسسة تولي أهمية كبيرة لتمكين الأفراد معرفياً، وتطوير مهاراتهم من خلال مبادراتها ومنصاتها المعرفية والتعليمية المتنوعة.