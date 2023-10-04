أسبوع التصميم يستضيف 500 مبدع من 40 دولة

المصدر: دبي - وام

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تنطلق، خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، فعاليات النسخة التاسعة من «أسبوع دبي للتصميم»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة «تيكوم»، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».

تهدف هذه النسخة - التي تقام في حي دبي للتصميم «d3» إلى جانب مجموعة من الفعاليات والمعارض والأنشطة بمشاركة أكثر من 500 مصمّم من 40 دولة إلى جذب أكثر من 150 ألف زائر، بمن في ذلك المهندسون المعماريون والمصممون وقادة الفكر والمؤثرون وجميع الزوار من المنطقة ومن حول العالم، ما يرسخ مكانة دبي عاصمة للتصميم والإبداع في منطقة الشرق الأوسط ضمن شبكة منظمة اليونسكو للمدن العالمية المبدعة.

يستضيف الحدث عدداً من الفعاليات والمعارض والجلسات الحوارية وورش العمل، بالإضافة إلى مشاريع وتجارب تصميم أخرى مبتكرة، مع التركيز على كيفية تلاقي عناصر الابتكار والإبداع في التصميم والعلوم والتكنولوجيا لإعادة استخدام المواد التقليدية، وإعادة تصور أشكال وتصاميم جديدة من شأنها تعزيز الممارسات المستدامة.

وقالت خديجة البستكي، نائب الرئيس لحي دبي للتصميم، إن الصناعات الإبداعية تسهم في تشكّيل المجتمعات والهويات بالإضافة إلى كونها محركات للنمو الاقتصادي وعبرت عن تطلع دبي من خلال أسبوع التصميم، إلى توفير منصة تحتضن المواهب الاستثنائية القادمة من حي دبي للتصميم ودولة الإمارات والمنطقة والعالم، لعرض إبداعاتهم على مستوى العالم.

من جانبه، قال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»:

«يلعب التصميم يلعب دوراً محورياً في توسيع آفاق الابتكار محلياً وإقليمياً وعالمياً، وهو ركيزة أساسية في خارطة طريقنا الاستراتيجية»، مؤكداً التزام وحرص «دبي للثقافة» على دعم أصحاب المواهب الإبداعية وتمكينهم وصقل مهاراتهم ودفعهم نحو الأمام، ما يساهم في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، ويحقق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً.

وقالت ناتاشا كاريلا، مديرة البرامج في أسبوع دبي للتصميم: «تماشياً مع عام الاستدامة في الدولة الإمارات، يعد أسبوع دبي للتصميم لهذا العام المهرجان الأكثر ابتكاراً في تاريخه».ويستعرض الحدث الأبرز في أسبوع دبي للتصميم، معرض «داون تاون ديزاين» بنسخته العاشرة من 8 إلى 11 نوفمبر أحدث التصاميم المعاصرة والراقية في الشرق الأوسط.

ويشهد أسبوع دبي للتصميم عودة معرضه الشهير «أبواب». وتم منح التكليف الرئيسي لأسبوع دبي للتصميم 2023 إلى المهندس المعماري الإماراتي ومؤسس استوديو التصميم «ملّا MULA» عبد الله الملّا الذي سينشئ جناحاً معمارياً يتمحور حول الاستدامة والمواد المستخدمة وسيتضمن قائمة من التدخلات والأداء الاستعراضي.

وتعود مسابقة التصميم «أشغال مدنية» ضمن أسبوع دبي للتصميم 2023، بدعوة المصممين والمهندسين المعماريين لتقديم مقترحات مشاريع مبتكرة لتصاميم أثاث خارجي مبتكر في المناطق العامة.

ويعد أسبوع دبي للتصميم الوجهة المثالية لتمكين المجتمع الإبداعي العالمي وسيضم أكثر من 20 مشروعاً وعملاً تركيبياً يتم عرضها في جميع أنحاء حي دبي للتصميم.

ومن المقرر أن تعرض سلسلة من المعارض على مدار أسبوع دبي للتصميم، أحدث مشاريع التصميم من المنطقة وخارجها، ومنها «معرض المصممين الإماراتيين السنوي»، ويعد سوق أسبوع دبي للتصميم الذي يقام من 11 إلى 12 نوفمبر المقبل تجربة فريدة لجميع الزوار الذين يرغبون بالاحتفاظ بقطع تذكارية من «الأسبوع».