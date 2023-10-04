«بينالي دبي للخط» يرسخ التزام المؤسسات بالمسؤولية المجتمعية

المصدر: دبي - البيان

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تحظى الدورة الأولى من «بينالي دبي للخط»، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، باهتمام مجموعة كبيرة من شركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في دبي، إذ يحوز «البينالي»، الذي يستمر حتى 31 أكتوبر الجاري.

ويشارك فيه أكثر من 200 فنان محلي وعالمي، ويشهد تنظيم 19 معرضاً وتفعيل أكثر من 35 موقعاً تراثياً وثقافياً في دبي، دعماً رئيساً من «مجموعة الرستماني» و«صندوق الوطن»، وهو ما يعكس التزام المؤسسات المحلية دعم المشروعات الإبداعية الحيوية التي تسعى «دبي للثقافة» بها إلى تحقيق رؤية الإمارة الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

وأكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، أهمية دعم الجهات المختلفة المشروعات والمبادرات الثقافية والفنية، ودورها في تفعيل الحراك الثقافي المحلي وإثراء مشهد دبي الإبداعي.

وقال: «يسهم دعم المؤسسات المحلية في خلق بنية تحتية إبداعية، وتوفير البيئة الملائمة لتطوير وتمكين المواهب وتعزيز حضور المجتمع الإبداعي في دبي، وهو ما يتناغم مع أهداف دبي للثقافة، إذ يمثل هذا الدعم أبرز مقومات نجاح المشروعات الثقافية، فضلاً عن إسهامه في تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية، ويعكس مدى التزام الشركات أدوارها ومسؤولياتها المجتمعية».

ومن جهتها، عبرت مجموعة الرستماني عن اعتزازها بدعم «بينالي دبي للخط»، الذي يعد شاهداً على مكانة وتطور المجال الإبداعي والثقافي والفني في دبي، كما عبرت عن فخرها بدعم المشروعات الثقافية التي تؤكد مكانة دبي مركزاً ثقافياً حيوياً.

وأكد ياسر القرقاوي، المدير العام لـ«صندوق الوطن»، حرص الصندوق على المشاركة ودعم الأنشطة الثقافية والمجتمعية التي تسهم في تعزيز الهوية الوطنية، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن. وقال القرقاوي: «انضمامنا إلى داعمي بينالي دبي للخط، يعكس دور الصندوق في تعزيز الهوية الوطنية، عبر التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة للمشاركة في مبادراتها».

ولفت إلى أن دعم «البينالي» نابع من الاهتمام بهذا الفن والاحتفاء به وتكريم مبدعيه، موضحاً أن دعم الصندوق للمواهب الإماراتية يسهم في إثراء المحتوى المعرفي المحلي، فهذه المبادرة التي أطلقها معالي الشيخ نهيان بن مبارك في العام الماضي ترمي إلى تحفيز أصحاب المواهب على مواصلة إنتاجهم الإبداعي.

«تحلّى بالخط»

ومن جهة أخرى، وضمن فعاليات البينالي، تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم معرض «تحلّى بالخط»، حيث تشارك فيه 11 مصممة وعلامة تجارية، ويتضمن 65 قطعة فنية تعكس تأثير الخط في العديد من التخصصات الإبداعية بوصفه وسيلة ملهمة للتعبير الفني والتواصل البصري، كما يضيء المعرض على طبيعة العلاقة بين الخط ومجالات تصميم الأزياء والنسيج والمجوهرات.

وتعرض المصممة نادين قانصو عبر علامتها التجارية «بلعربي» تشكيلة من المجوهرات المستلهمة من أناقة فن الخط، بينما تشارك المصممة حصة الفلاحي، صاحبة «مجوهرات مرامي» بقطعها ضمن مجموعة «جواهر الذكريات»، وتستعرض ساندرا هبر وهبة قطعها «هو هي» وكذلك عملها «هي رحلة»، وتعرض «أوه للمجوهرات» تشكيلتها «إرث الكلمات».

أما فريال البستكي، فتكشف في المعرض عن تصاميمها المميزة التي تتضمن قفطان «عوشة» إلى جانب قطعها الأخرى. وتعرض شذى عيسى مجموعتها «رسائل الفن». كما تطل آمنة البنا في المعرض عبر تصاميم «BRX». وتقدم «مونوجرام» تصاميمها المختلفة. وعبر عملها «تصاوير الجنة» تسعى الفنانة عرين إلى استكشاف معنى مفهوم «الجنة» لدى الثقافات.

وعلى هامش معرض «تحلّى بالخط» تستضيف المكتبة، تشكيلة متنوعة من ورش العمل التي ينظمها مركز «تشكيل».