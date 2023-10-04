إطلاق «منحة سعود بن صقر للصحافة الإذاعية والإنتاج التلفزيوني»

المصدر: رأس الخيمة - وام

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ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تم أمس الإعلان عن إطلاق «برنامج منحة سعود بن صقر للصحافة الإذاعية والإنتاج التلفزيوني»، بالتعاون بين الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، والمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة.

ويهدف البرنامج الذي يستمر 5 أسابيع إلى تدريب الجيل القادم من الإعلاميين وصناع المحتوى، ودعمهم بالمهارات اللازمة لتمكينهم من نشر محتوى متميز يعزز من مكانة الإمارة المتنامية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقالت هبة فطاني، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة:

«تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، عقدنا شراكة مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، لإطلاق هذه المبادرة التدريبية الرائدة التي تهدف إلى تمكين الشغوفين بمهنة الإعلام بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من إيصال رسالة رأس الخيمة الإعلامية للعالم أجمع، وتسهم في إثراء مسيرتهم المهنية في قطاع الإعلام، الذي يشهد نقلة نوعية تعكس النهضة التنموية المستدامة في الدولة».

وقالت الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة: «فخورون بدعم البرنامج، الذي سيمنح المشاركين الثقة والأدوات اللازمة للمساهمة في قصة نجاح رأس الخيمة بأفضل طريقة». وقال الدكتور ديفيد شميدت، رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: «نتشرف بالمشاركة في هذا البرنامج الإعلامي، مسترشدين برؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي». وتم تخصيص البرنامج للمواطنين الإماراتيين من مختلف الفئات العمرية.