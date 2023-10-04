القمة الثقافية أبوظبي 29 أكتوبر

المصدر: أبوظبي - وام

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تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي فعاليات الدورة السادسة من القمة الثقافية أبوظبي 2023، في منارة السعديات وتحت شعار «مسألة وقت» في الفترة من 29 وحتى 31 أكتوبر الحالي.

وذلك لاستكشاف تغيير علاقتنا بالوقت وكيف يمكن للثقافة أن تبدل مفهوم العالم للوقت. وتجمع هذه الدورة نخبة من أبرز القادة في الثقافة والفن والإعلام والسياسة والتكنولوجيا من أكثر من 90 دولة، في جلسات تتناول كيفية تحويل الوقت من الطابع الميكانيكي الذي يُميّزه في عصرنا الحالي، إلى طابع ثقافي جديد.

وتستكشف جلسات القمة الحوارية تأثير تغيير علاقتنا بالوقت في طريقة إنتاج الثقافة وتلقيها واستهلاكها، إضافة إلى دور الثقافة - التي غالباً ما تجمع الماضي والحاضر والمستقبل - في مساعدتنا على اجتياز لحظة التغير الحاسمة هذه في طريقة تعاملنا مع الوقت.

ويحفل برنامج القمة هذا العام بجدول أعمال يتضمن عدداً من الكلمات الرئيسة، والجلسات الحوارية، والمحاضرات ومحادثات الفنانين، وورش العمل، والحوارات الإبداعية، وجلسات نقاشية.

طموحات

وتطمح القمة في دورتها هذا العام إلى إيجاد طرائق جديدة يمكن للثقافة عبرها تغيير المجتمعات في أنحاء العالم، ومن ثم تحويلها إلى حلول فعلية وواقع ملموس.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بهذه المناسبة: «إنه ضمن أهدافها الاستراتيجية التي أطلقت لأجلها، تعود القمة الثقافية في دورتها السادسة لمعالجة القضايا الملحة التي تؤثر في ميدان الثقافة، مستكشفة عبر آراء نخبة المفكرين وصناع القرار والمبدعين دور الثقافة في تغيير سرعة إيقاع العالم بتسلّيط الضوء على علاقتنا بالوقت».

جلسات

وتقام جلسات وفعاليات اليوم الأول تحت عنوان «تذكر الأوقات» (مرور الوقت)، بينما يُسلّط اليوم الثاني الضوء على انتشار «ثقافة السرعة» التي تُلغي تدريجياً التفكير النقدي وقدرتنا على التعامل مع التعقيدات.

وفي اليوم الثالث، تناقش القمة موضوع «وقت المشاركة» وما يمكن للثقافة أن تقدمه في ضوء بروز آفاق جديدة طويلة الأجل عبر طرح مفهوم «الزمن العميق».