«الشارقة للكتاب» تناقش سبل تطوير منظومة صناعة النشر العربية

المصدر: الشارقة ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحثت «هيئة الشارقة للكتاب» خلال لقائها مع عدد من الشخصيات الرسمية وممثلي المؤسسات الثقافية العربية والأجنبية ونخبة من الناشرين من مختلف بلدان العالم خلال مشاركتها في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، فرص التعاون والعمل المشترك وتسهيل دمج سوق النشر الإماراتي والعربي بنظيره العالمي والاستفادة من الفرص التي يحملها على مستوى تبادل عقود الترجمة والنشر والاستفادة من المحتوى المكتوب في إنتاج أعمال مرئية ومسموعة.

واستعرضت الهيئة أمام المشاركين في المعرض وزواره أبرز الفعاليات والجهود التي تتولاها لتطوير منظومة صناعة الكتاب في المنطقة والعالم وما استحدثته من مبادرات وجوائز وفعاليات لدعم المؤلفين والمترجمين والموزعين والقراء.

وبحثت الهيئة خلال المعرض الذي يستمر حتى 7 أكتوبر الجاري بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض، تحت شعار «وجهة ملهمة»، في سلسلة لقاءات مع عدد من الناشرين وممثلي دور النشر والمؤسسات الثقافية العربية والعالمية، واقع ومستقبل الصناعات الإبداعية والثقافية واستكشاف آفاق جديدة لتعزيز التعاون بين الناشرين بما يثري المحتوى الثقافي والأدبي العربي ويعزِّز التفاعل الإبداعي بين صناع النشر العرب ونظرائهم في العالم.

وقال فاضل حسين بوصيم: حضورنا في معرض الرياض الدولي للكتاب، يعبر عن رؤيتنا تجاه التواصل البنّاء مع كافة الأطراف الفاعلة في صناعة الكتاب من مؤلفين ومترجمين ورسامين وناشرين ونحن نستثمر كل فرصة لتقديم ما ينهض بأعمالهم وفي الوقت نفسه نتطلع دائماً للتعرف على التحديات التي يواجهونها لتطوير المبادرات والفعاليات التي نعمل عليها، ولاستحداث جهود جديدة تضمن مسيرة النمو لصناعة الكتاب ومجمل الصناعات الثقافية في المنطقة والعالم.