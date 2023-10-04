«قصة أكتوبر» لدارة سلطان القاسمي: «الدكتوراه الفخرية» من أكاديمية العلوم القومية الأرمينية

المصدر: الشارقة ـ وام

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اختارت دارة الدكتور سلطان القاسمي، ضمن مشروع «قصة جائزة» شهادة «الدكتوراه الفخرية» التي منحتها أكاديمية العلوم القومية بجمهورية أرمينيا، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في سبتمبر 2005.

ووقع اختيار الدارة على الدكتوراه الفخرية التي منحتها الأكاديمية الأرمينية، لتكون قصة شهر أكتوبر2023 لعراقة تاريخها وشهرتها ولأهميتها؛ إذ لم تمنح في ذلك الوقت سوى لـ60 شخصية حول العالم.

وكان أعضاء الهيئة العليا للأكاديمية قد اتخذوا بالإجماع قرار منح صاحب السمو حاكم الشارقة، الدكتوراه الفخرية، لما يبديه سموه من اهتمام بالغ بنشر الثقافة والعلم والفكر، ليس فقط على مستوى إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإنما على المستوى العربي والإقليمي والدولي، ولما يبذله من جهود واضحة في دعم مسيرة البحث العلمي في شتى المجلات.

كما ألقى صاحب السمو حاكم الشارقة خلال تلك المناسبة التي عقدت بمقر الأكاديمية، كلمة أعرب فيها عن شكره على هذا التقدير والاهتمام.. وبيّن مراحل المسيرة التعليمية في الشارقة بما فيها قطاع التعليم العالي بداية من تأسيس الجامعة الأمريكية بالشارقة ومروراً بتأسيس مختلف الكليات بجامعة الشارقة بالتعاون مع الجامعات والمعاهد الأكاديمية المتخصصة.

كما تم منح سموه في ذلك الوقت، خلال زيارته جامعة يريفان الحكومية في أرمينيا، الميدالية الذهبية، وهي أعلى وسام تمنحه الجامعة العريقة التي تأسست في 1919 وذلك لجهود سموه الكبيرة في ميادين التعليم والثقافة.

ويهدف مشروع «قصة جائزة» إلى تسليط الضوء بشكل شهري على إحدى القطع المميزة من مجموعة مقتنيات صاحب السمو حاكم الشارقة.