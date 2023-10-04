«أصيلة الثقافي» 44 ينطلق بعد غدٍ

المصدر: أصيلة - البيان

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تحت رعاية الملك محمد السادس، ملك المغرب، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة، ما بين 6 و26 أكتوبر الجاري، موسم أصيلة الثقافي الدولي الرابع والأربعين (الدورة الخريفية)، وذلك بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة)، وبلدية أصيلة.

وضمن فعاليات الموسم الثقافي، تنظم جامعة المعتمد بن عباد المفتوحة، في دورتها السابعة والثلاثين، عدداً من الندوات تتعلق بمختلف أوجه التطورات السياسية، خصوصاً في عالم الجنوب.

ويشارك في دورة هذه السنة حوالي 300 من صفوة رجال السياسة والفكر والأدب والإعلام والفن التشكيلي من مختلف أنحاء العالم.

وسيعرف برنامج الندوات مناقشة قضايا حيوية آنية من قبيل: موضوع «أفريقيا والغرب: الموروث والمأمول» (9-10 أكتوبر)، «أوروبا: بين نوازع القوة والخروج من التاريخ»(14-15 أكتوبر)، «العرب اليوم وأعباء الفراغ الاستراتيجي» (17-18 أكتوبر).

وستنظم مؤسسة منتدى أصيلة بشراكة مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ندوتين. الأولى حول موضوع «التفكك الجيوسياسي والمناخ والهجرة والأمن الغذائي: الجنوب الجديد وعلاقاته مع أوروبا» (16 أكتوبر)، والثانية حول موضوع «التحولات الطاقية: التحديات والآفاق بالنسبة لأفريقيا والدول العربية وأوروبا» (25 أكتوبر).

إضافة إلى تلك الندوات، سيجري تنظيم ملتقى الرواية العربية الذي سيتناول محور «الرواية العربية والخطاب البصري» (20-21 أكتوبر).

وستحتفي «خيمة الإبداع» لهذه الدورة من موسم أصيلة الثقافي الدولي الـ 44، بالأكاديمي والمفكر المغربي سعيد بنسعيد العلوي (24 أكتوبر)، حيث سيدلي أكثر من 20 من الجامعيين والأكاديميين المغاربة بشهاداتهم بالمحتفى به. وتصدر المؤسسة كتاباً يتضمن شهادات المشاركين.

إلى جانب كل ذلك، سيجري أيضاً خلال هذه الدورة من الموسم تسليم «جائزة محمد زفزاف للرواية العربية» في دورتها الثامنة (22 أكتوبر)، وذلك عقب ندوة «الرواية العربية والخطاب البصري».

وتبعاً لما جرت العادة عليه، تنظم خلال هذا الموسم أيضاً مشاغل الفنون التشكيلية.. وغيرها.

وخلال الموسم سيجري أيضاً تنظيم مشغل التعبير الأدبي والكتابة للطفل، الذي يعنى بالكتابة في مختلف المجالات مثل: الشعر، والقصة والسيناريو وغير ذلك.