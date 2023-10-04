عائدات مزاد «آرت بي إيه بارت» في دبي تدعم برنامجاً تعليمياً فنياً لأطفال بالهند

المصدر: دبي - البيان

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نظمت في دبي أخيراً، برامج المزاد الثاني لمجتمع «آرت بي إيه بارت» (Art be a Part)، وهو مجتمع دولي متنامٍ من الفنانين، ومقره دبي، حيث أعلن المجمع تخصيص عائدات المزاد، الذي ضم أعمالاً فنية من جميع أنحاء العالم، لإطلاق برنامج تعليمي قائم على الفن للأطفال المحرومين في الهند، وذلك من قبل يونيسيف وبالشراكة مع دبي العطاء، التي تعد إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وقالت مِدها ناندا، مؤسِسِة مجتمع «آرت بي إيه بارت»: إن هذا البرنامج التعليمي الرائد سيفيد الأطفال من جميع أنحاء الهند، ومنهم الأطفال من أصحاب الهمم وأولئك الذين يعيشون في المناطق النائية. وتابعت: يسعدنا أن نوفر الدعم لبرنامج يونيسيف ودبي العطاء، الذي يعالج بشكل أساسي المتطلبات الأكثر أهمية للأطفال المحرومين في الهند، ولا سيما أولئك الذين ينتمون إلى المجتمعات المهمشة.

وتابعت ناندا: باحتسابنا مجتمعاً مكرساً لدعم القضايا الإنسانية، فإن أولويتنا تقديم المساعدة حيث تشتد الحاجة إليها ومن دواعي سرورنا بشكل خاص أن هذا البرنامج سيستخدم الفن جزءاً أساسياً من العملية التعليمية.

كما أعلنت الفنانة والناشطة في المجال الإنساني، ناندا، أن حفل العشاء والمعرض والمزاد السنوي الثاني لمجتمع «آرت بي إيه بارت»، والتي أقيمت ليلة الجمعة الماضية في دبي، حققت عائدات بلغت أكثر من 600,000 درهم إماراتي، وهي ستخصص لبرنامج دبي العطاء ومنظمة يونيسيف في الهند.

قيمة

بدورها، قالت آمال الرضا، رئيسة إدارة علاقات المانحين والشراكات في دبي العطاء: نحن ممتنون للغاية لمِدها ناندا ومجتمع آرت بي إيه بارت لدعمهما الكبير، ونتطلع إلى تأدية دور فاعل في دعم برنامج الأطفال في الهند، ومنهم الأطفال أصحاب الهمم.

وتابعت: إن التركيز على التعليم القائم على الفن يجعل هذه المبادرة ذات معنى خاص، لأنها لا تسعى إلى إزالة الحواجز فحسب، وإنما تطمح أيضاً إلى إنشاء بيئات تعليمية جامعة تعزز الإبداع والتنوع والتنمية الشاملة.

من جهته، قال راهول بانسال، رئيس شراكات القطاع الخاص وجمع التبرعات في يونيسيف - الهند: «نعرب عن امتناننا العميق لمجتمع آرت بي إيه بارت ودبي العطاء على دعمهما المستمر الذي لا يقدر بثمن. إن التزامهما يؤدي دوراً أساسياً في تعزيز مهمتنا المتمثلة في توفير التعليم السليم وإنشاء بيئات شاملة للأطفال».

مشاركون

وشارك في معرض ومزاد مجتمع «آرت بي إيه بارت» الثاني فنانون من دولة الإمارات، وإيطاليا، والهند، وتشيلي، وإيران، واليابان، والإكوادور، وجنوب أفريقيا، وألمانيا، وإيطاليا، والولايات المتحدة، وأوكرانيا، وإسبانيا، وسنغافورة، والمكسيك وتم تنظيمه في فندق تاج في الخليج التجاري بدبي، والذي يمثل جزءاً من مجموعة داون تاون فينشرز، الراعي الرئيس للحدث.

ومن بين الأعمال الفنية التي بيعت بالمزاد بمبلغ 360,000 درهم إماراتي، منحوتة للفنان الإيطالي المعاصر ذي الشهرة العالمية، لورنزو كوين، نجل أسطورة هوليوود أنتوني كوين.