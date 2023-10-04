جمعية الناشرين الإماراتيين تشارك بمعرض الرياض للكتاب

المصدر: الشارقة - وام

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تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، الذي انطلق تحت شعار «وجهة ملهمة» في جامعة الملك سعود يوم 29 سبتمبر الماضي ويستمر حتى 7 أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة واسعة من أبرز دور النشر العربية والإقليمية والدولية.

تمثل مشاركة الجمعية منبراً ثقافياً للترويج لأعمال الناشرين والكتّاب الإماراتيين والعرب من أعضائها أمام شريحة واسعة من الجمهور العربي والعالمي.

وعبر «منصة» المشروع الرائد الذي ابتكرته الجمعية لتعزيز حضور الكتاب الإماراتي والعربي على خارطة معارض الكتب الإقليمية والدولية، تضع الجمعية 612 عنواناً من أحدث إصدارات 54 دار نشر محلية في متناول زوار المعرض، الذي يستقبل أكثر من مليون زائر سنوياً، متيحةً أمامهم فرصة الاطلاع على المشهد الثقافي في الإمارات من خلال ما أبدعه المؤلفون المحليون من نتاجات في مختلف أصناف الأدب والفكر وغيرها من الحقول المعرفية.

وقد زار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التراث في السعودية، جناح جمعية الناشرين الإماراتيين وشركة منصة للتوزيع، وتعرّف على مشاريع الجمعية وعدد من دور النشر المشاركة، واطلع على الدور الذي تلعبه شركة منصة للتوزيع في دعم الناشر الإماراتي والإصدارات المحلية وحرصها وجمعية الناشرين الإماراتيين على توطيد جسور التواصل الثقافية بين البلدين.

وشهد جناح الجمعية زيارة وفد صيني برئاسة تشانغ جيان تشون، نائب رئيس دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي بجمهورية الصين الشعبية، وجرى بحث سُبل تعزيز العلاقات الثقافية بين الجانبين.

وأعرب عبدالله الكعبي رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين عن سعادته، بدعم حضور الناشر الإماراتي في هذا المعرض الذي يُعد الحدث الثقافي الأكبر على مستوى المملكة العربية السعودية ويستقطب اهتماماً إقليمياً وعالمياً، وذلك في إطار رؤية استراتيجية تسعى نحو تعزيز استدامة صناعة النشر في دولة الإمارات وجعلها داعماً للاقتصاد الوطني ومساهماً في مسيرة التنمية الثقافية والاجتماعية فيها.