«ملتقى الشعر العربي» في ندوة الثقافة والعلوم كل شهر 

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تطلق ندوة الثقافة والعلوم بدبي، ضمن موسمها الثقافي لعام 2023/ 2024، فعالية جديدة تحت عنوان «ملتقى الشعر العربي» غداً الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك من أجل تعزيز الحضور المشرق للشعر العربي الفصيح في حياتنا الإبداعية من جهة، وبهدف إعادة بهاء الشعر الجميل إلى الذائقة الجمعية للشباب الإماراتي والعربي من جهة ثانية.

ويقام الملتقى مساء الأربعاء الأول من كل شهر بقاعة المحاضرات بالندوة، ويستقبل شعراء الإمارات والشعراء العرب المقيمين في الدولة.

ويهدف الملتقى إلى إثراء النقاشات حول قضايا الشعر العربي ومستقبله، وسبل استعادة حضوره البهي، وطرق الحفاظ على مكانته السامية في وجدان القارئ العربي، فضلاً عن كيفية تطويره بما يلائم التطورات الحياتية والاجتماعية المعاصرة من ناحية، كما يسعى الملتقى إلى الحفاوة بالقصيدة العربية الفصحى المتميزة من ناحية أخرى، فضلاً عن تكريم الأسماء الشعرية الكبيرة التي تركت أثراً واضحاً في مسيرة الشعر من ناحية ثالثة، وذلك من خلال استعادة تجاربهم الشعرية بالقراءة والنقد والتحليل.