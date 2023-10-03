16 متأهلاً لبطولة فزاع لليولة في ختام الجولات التمهيدية

المصدر: دبي ـــ البيان

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اختتمت الجولات التأهيلية للمرحلة الأخيرة من تصفيات النسخة الـ 24 من بطولة فزاع لليولة والنسخة الـ 19 من برنامج الميدان، الذي تنظمه إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بتأهل 16 يويلاً و4 أسماء للاحتياط، قدموا عرضاً مميزاً في القرية التراثية في القرية العالمية أمام حضور كبير، كي يستمر الحماس من خلال التدريب والمثابرة استعداداً للمرحلة القادمة.

ومن جانبه، عبّر راشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن إعجابه بالمستوى الذي ظهر به المشاركون، والذي يدل على مدى جدية تحضيرهم واستعدادهم للبطولة، كما أبدى سعادته بتواجد وجوه جديدة في هذه المرحلة المتقدمة من البطولة، منوهاً إلى أن وجود عدة منافسات ضمن البطولة كان لها أثر كبير في جذب وجوه جديدة من مختلف إمارات الدولة.

وأضاف: نشعر جميعنا بالفخر عندما نرى أبناءنا حريصين على التمسك بإرثهم المحلي الأصيل، ويمتلكون الرغبة اللازمة للتعلم والعطاء في إطار مسؤولية حفظ تراثهم الوطني وتعزيز هويتهم الوطنية. وتابع الخاصوني: إن اللجنة المنظمة للبطولة، تعمل بشكل دائم لجعلها في تطور مستمر، وما أُضيف من فقرات رياضية، تراثية، وثقافية جعلها بطولة تراثية متكاملة، تليق وترقى لاسم فارس الميدان لبطولة فزاع لليولة.

حلم

من جانبه، أبدى اليويل أحمد راشد محمد بالقوبع المنصوري سعادته لتأهله، ووعد بتطوير مستواه في الفترة المقبلة، والالتزام بالبرنامج التدريبي الذي أعدته اللجنة المنظمة للبطولة، وتابع حديثه قائلاً: ينتظرنا الكثير من العمل والمثابرة إذا ما أردنا الوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة، حيث إن المستوى يشهد ارتفاعاً في كل جولة بحسب ما تابعناه سابقاً في برنامج الميدان، وكل يويل يريد تقديم الأفضل للظفر باللقب الذي لطالما حلمت بأن يكون من نصيبي.

المتأهلون

هذا وشهدت التصفيات تأهل كل من: هزاع سعيد ملفي علي الكتبي، علي مبارك علي مليفي العزيزي، عبدالله خلفان مطر فيروز الفلاحي، بطي سلطان سعيد بطي الكتبي، خالد حمد ظافر الأحبابي، حميد صغير حمدان سعيد العامري، سعود خالد أحمد فولاد فولاد، عبد الله محمد محمود محمد آل رضا، حمد راشد علي سيف لوتاه، أحمد راشد محمد بالقوبع المنصوري، سالم سلطان جراح سالم الكتبي، ناصر سلطان حميد الرزى الشامسي، جمعة حميد جمعة بن ركاض آل علي، راشد سيف جمعة بن ركاض آل علي، عبد الله محمد سعيد سليم الكتبي، سلطان سعيد سالم عبد الله الخنبشي.

موعد

وتنطلق أولى حلقات بطولة فزاع لليولة برنامج الميدان 19 في 24 نوفمبر المقبل في قلعة الميدان في القرية التراثية بمنطقة المرموم، حيث يخضع خلالها المتأهلون لبرنامج مكثف من التدريبات على مختلف فقرات البطولة مثل عدّ القصيد، سباق الهجن، السباحة، والرماية.