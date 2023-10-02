مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تسهم في حملة «تبرع بجهازك»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن مساهمتها في حملة «تبرع بجهازك»، التي أطلقتها «المدرسة الرقمية»، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وتأتي مساهمة المؤسسة في هذه الحملة في إطار التزامها بتعزيز العملية التعليمية في دولة الإمارات والمنطقة، وتمكين الشباب من خلال التكنولوجيا ونشر المعرفة على نطاقٍ أوسع في المجتمع. وتهدف الحملة إلى توفير الأجهزة المستعملة من حواسيب وأجهزة لوحية وغيرها المقدمة من الأفراد والمؤسسات، وإعادة تجديدها، وتوزيعها على الطلبة غير الميسورين حول العالم. كما تهدف لتعزيز الاستدامة البيئية.

وأعرب جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن فخر المؤسسة بالمساهمة في الحملة ودعم أهدافها.