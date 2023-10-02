فوتوغرافيا.. 4 مصوراتٍ عربياتٍ يروينَ قصصهنَّ مع الحياة (3 ـ 3)

المصدر: دبي البيان

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نختم اليوم حديثنا عن التحقيق الصحفي، على موقع مجلة «سيدتي»، الذي يتناول قصص 4 مصوراتٍ عربياتٍ محترفات، مع التصوير والمجتمع والتطور التقني الكبير المرتبط بالعمل الفوتوغرافي.

التصوير الفوتوغرافي في عينيّ المصورة «ناتالي مقدّم» مهنةٌ ذات شعبيةٍ كبيرةٍ وانتشارٍ واسع، وفن يتطلّب ممن يشتغل فيه موهبةً ودقةً وحباً بالتفاصيل. تقول المصورة اللبنانية وصاحبة استوديو Too cute to shoot إنه من خلال الكاميرا، يلتقط المصور الفوتوغرافي المشاعر والجَمَال والتميز والطرافة والتنوّع واللحظات السعيدة المؤثّرة والصادمة والحزينة، سواءً كانت الصور لأشخاص أو أماكن أو مشاهد مُعدّ لها مسبقاً.

أما عن دور المصوّر المحترف مع انتشار التكنولوجيا الهائل وتقنياتها، تؤكد المصورة لـ«سيدتي» أن التطوّر التكنولوجي السريع وتوافر الهواتف المحمولة المزوّدة بكاميرات في أيدي غالبية الناس وكثرة الهواة في المجال، كلها تحديات يواجهها المصورون المحترفون، لكن لا يمكن القفز على مميزات هؤلاء من ذوقٍ وحسٍ داخليّ بالجَمَال ومهاراتٍ وأفكارٍ إبداعيةٍ واهتمامٍ بالتفاصيل، مع مهارات استخدام الكومبيوتر وبرامجه.

وتُسلّط «ناتالي» الضوء على دور التكنولوجيا في تغيير أمور كثيرة في المهنة، لكن ذلك لا يلغي الحاجة إلى المصور المحترف الذي يجدر به مواكبة هذا التطور. ترى «ناتالي» فرقاً شاسعاً بين المصور المحترف وغير المحترف، فالأول يمتلك العين والذوق اللذين يساهمان في تحديد الصور المطلوبة بشروطها وتفاصيلها ومعلوماتها، من حيث الزاوية الأفضل وتفاصيل الإضاءة الخارجية وغيرها.

وعن المبالغة في استخدام «الفلاتر» وخاصةً في الصور الشخصية، تعتبر أن «الفلاتر» لا تنقل حقيقة الوجوه، والمصورون المحترفون يتجنّبون ذلك، فهم يسيطرون على تفاصيل جلسات التصوير داخل استوديوهاتهم وخارجها، مع الاتكاء على عيونهم لتحديد المعايير الجَمَالية.

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