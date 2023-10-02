مكتبة محمد بن راشد في أكتوبر.. برنامج ثقافي ثري متنوع

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال أكتوبر الجاري، مجموعة متميزة من الفعاليات وورش العمل الثقافية والترفيهية والتعليمية، إلى جانب حفلات توقيع الكتب وفعالية «أيام المكتبة» الشهرية، التي تأتي ضمن مساعيها المتواصلة لتوفير بيئة ملهمة تعكس التزامها بتعزيز الثقافة ونشر المعرفة بين جميع أفراد المجتمع.

وتبدأ الفعاليات بحفل متميز لتوقيع كتاب الدكتور جمال السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية». ويتضمن الحفل جلسة حوارية لتقديم نظرة عميقة على الكتاب، إلى جانب توقيع 100 نسخة للزوار والحضور.

كما تستضيف المكتبة مجموعة ورش، وتقدم محاضرة خاصة بعنوان «المسؤولية الاجتماعية للمكتبات».

ومن بين الفعاليات الأخرى: أمسية شعرية موسيقية، تتضمن سرداً لجوانب من حياة الشاعر التونسي الشهير أبو القاسم الشابي وإلقاءً لقصائده، بمشاركة الدكتورة ليلى العبيدلي، والعازف المغني بشير دريدي. كما تستضيف ثاني جلسات برنامج ثقافة قانونية، بالتعاون مع أكاديمية حبيب الملا، ومحاضرة بعنوان «تنظيم العلاقة الإيجارية بإمارة دبي»، والتي يقدمها باسم إيهاب والأستاذة خلود حافظ. وتنظم المكتبة «أيام بيكاسو»، كما تشارك المكتبة في فعاليات «كونجرس المجلس الدولي للأرشيف» أبوظبي 2023، والذي يستضيفه الأرشيف والمكتبة الوطنية.