عددان جديدان من «الشرقية» و«الوسطى»

المصدر: دبي - البيان

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صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة، العدد «49» من كل من مجلة «الوسطى» ومجلة «الشرقية»، عن شهر أكتوبر 2023، واشتمل العددان على موضوعات سلطت الضوء على تفاصيل المشهد التطويري المتنامي في المنطقتين الوسطى والشرقية.

وخصص العدد 49 من مجلة «الشرقية» في باب «إنجاز»، لافتتاح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لجامعة كلباء، حيث تتواصل في المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة، مشروعات التنمية وبناء الصروح العلمية والأكاديمية، وتابع الملف ما تضمه الجامعة الجديدة من مرافق وتجهيزات ونظم وتخصصات، وما ستقدمه في العام الدراسي الجديد.

حوارات

وضمن الحوارات المجتمعية نقرأ في باب «درب القمة»، حواراً مع ابن مدينة خورفكان، الكاتب والمسرحي إسماعيل عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، للحديث عن تجربته المسرحية ونشأته في خورفكان.

وخصصت مجلة «الوسطى» باب «إنجاز»، لرصد حجم وقيمة التصرفات والمبيعات العقارية التي أُنجزت في المنطقة الوسطى، خلال العام الماضي، والنصف الأول من العام الجاري، وفي باب «درب القمة»، يتم محاورة الطبيبة والاستشارية مريم القايدي، التي تخصصت في جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة الرأس والرقبة، وفي «ملامح أصيلة»، نتابع حواراً مع الشاعر سلطان الرفيسا، نتعرف فيه إلى الحياة التي عاشها في المنطقة الوسطى ومسيرته التعليمية، فضلاً عن تجربته في الشعر النبطي.