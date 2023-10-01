«بوكيمون» يجذب الزوار إلى متحف فان غوخ

المصدر: لاهاي - أ ف ب

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بهدف الوصول إلى جمهور شاب عبر شراكة مع «بوكيمون»، اجتذب متحف فان غوخ حشداً من الهواة الآملين في الحصول على بطاقة تظهر بيكاتشو وهو يرتدي قبعة لباد مستوحاة من رسم ذاتي للفنان الهولندي.

وتستعيد لعبة الورق، التي تم إطلاقها في اليابان في عام 1996 في أعقاب سلسلة ألعاب الفيديو، اهتماماً متجدداً في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها وتسبب في نقص المخزون.

وتُمنح بطاقة «بيكا - بورتريه» للزوار الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات فما فوق «حسب توافرها»، وبشرط أن يشاركوا في «مهمة»، ويجيبوا عن الأسئلة، وفق المتحف الذي يحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسه هذا العام.