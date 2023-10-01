مرافق ترفيهية في دبي تفتح أبوابها لإسعاد الزائرين

المصدر: دبي - البيان

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يقترب الموسم البارد في دبي، جالباً معه شعوراً لطيفاً بالانتعاش والنشاط والترقب، لما تخبئه مناطق الجذب السياحي في الهواء الطلق، من تجارب ومفاجآت ومغامرات لقضاء أوقات ممتعة.

حيث أعلن عن إعادة افتتاح بعض من أفضل مرافق الجذب الترفيهية الخارجية في المدينة أمام الزوار، مع عروض احتفالية وفعاليات مميزة، كما يحدث مع كل إطلالة لموسم الخريف.

دبي غاردن غلو

أعيد افتتاح «حديقة دبي غاردن غلو» المضاءة بمصابيح النيون في حديقة زعبيل أخيراً، وهي تحتفي بموسمها التاسع، بعروض من الضوء المتلألئة المبهرة. الحديقة مقسمة إلى خمسة أقسام، لكل منها موضوعها الخاص، ففي «غلو بارك»، تفترش تركيبات ضوئية من الأزهار المتحركة والفراشات المكان، وفي «ديناصور بارك» يثير 120 ديناصوراً ضخماً متحركاً الرهبة.

وفي «ماجيك بارك»، يوجد أكثر من 25 معرضاً ممتعاً وعملاً فنياً ثلاثي الأبعاد، وفي «آرت بارك»، تم إنشاء فنون مذهلة ذات إبداعات خيالية مميزة بالضوء بمختلف الأشكال. وأخيراً «حديقة الثلج»، التي لا تزال قيد الصيانة، والتي تضم نسخاً مصغرة لمنحوتات ثلجية، فتعرض الحياة البرية بطريقة فنية فريدة.

دبي ميراكل غاردن

أعلن عن افتتاح حديقة دبي المعجزة، في موسمها الثاني عشر، في الأول من أكتوبر 2023. الحديقة تعد واحدة من أشهر مناطق الجذب في دبي، وأكبر حديقة زهور طبيعية في العالم، مع 150 مليون زهرة مزروعة على مساحة أكثر من 72 ألف متر مربع، تضم أكثر من 120 نوعاً مختلفاً. وتشكل الأقواس الملونة في الحديقة على شكل قلب، خلفية لعدد كبير من جلسات التصوير على إنستغرام.

وفي هذا الموسم، كالعادة، سيتمكن الزوار من الاستمتاع بعروض ضخمة، والعديد من تصميمات الأزهار، التي فازت بموسوعة غينيس للأرقام القياسية. وتعد الحديقة أيضاً مكاناً للزيارة ليلاً، إذ تحتوي على منحوتات مزينة بالأضواء المتلألئة.

القرية العالمية

قد تكون القرية العالمية، المقرر إعادة افتتاحها في 18 أكتوبر، الوجهة الترفيهية العائلية المفضلة لدى الجميع. وكما درجت العادة، ستبقى مفتوحة لمدة 6 أشهر للتسوق واللعب وتناول المأكولات من أنحاء العالم، ومشاهدة العروض والمسابقات والألعاب النارية والحفلات الموسيقية، كذلك التجول بين أجنحة تمثل بلدان العالم، تجمع في أرجائها بعضاً مما تقدمه ثقافات العالم.