«صندوق القراءة» يثري معارف المجتمع

المصدر: دبي - البيان

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كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) تفاصيل الموسم الثامن من «صندوق القراءة»، الذي تنظمه خلال الفترة من 4 حتى 13 أكتوبر المقبل، في مردف سيتي سنتر، بهدف تحفيز وإحياء عادة القراءة لدى كل أفراد المجتمع.

ويتضمن برنامج «صندوق القراءة 2023» أكثر من 45 ورشة عمل وجلسة قرائية، من بينها ورشة «أبي الكناري الكبير» التي تقدمها الكاتبة مريم الزرعوني.

وتسعى إلى إتاحة الفرصة للصغار لتعزيز مهاراتهم في القراءة والمحادثة، أما الكاتبة صباح ديبي فتقدم ورشة «عندما تعطلت قبعتي» التي تأخذ الأطفال في رحلة آسرة نحو عوالم الخيال والإبداع، بينما تناقش الكاتبة إيمان الكعبي في جلستها محتوى كتاب «عكس التيار»، وتضيء خلالها على 7 مفاهيم تؤثر في حياة الإنسان.

جلسات

وفي المقابل، تستكشف الكاتبة سحر نجا محفوظ من خلال قصة «غابة الألوان» التي تقدمها ضمن ورشة «الريش الملون» مفاهيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل، أما أحمد وسعيد الفلاسي فيقدمان جلسة قرائية ممتعة بعنوان «رحلة أحمد وسعيد في الماضي القديم».

في حين تتناول الدكتورة عائشة بالخير خلال جلسة «ذاكرة دبي القديمة» التي يديرها الباحث جمعة بن ثالث، أهمية الحفاظ على الموروث ودوره في تعزيز هوية دبي الثقافية، فيما تناقش الشاعرة شيخة المطيري، رئيس قسم الثقافة الوطنية والوثائق في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث خلال جلستها «قوانين المكتبات» أبرز الجوانب القانونية في إدارة المكتبات العامة.

وعبر جلسة «حلق مع الشيخ الأخضر» يسعى الشيخ عبد العزيز بن علي النعيمي إلى تعزيز الوعي حول كيفية استخدام القدرات واستثمار نقاط القوة والمهارات في تحقيق الأهداف والتطور الشخصي.

فيما تستضيف جلسة «الغوص بو سبعة أرزاق» اللواء طيار أحمد بن ثاني الذي يضيء على أهمية التراث البحري وضرورة المحافظة عليه، وفي الوقت نفسه، تستضيف جلسة «تجربة الكتابة في أدب الطفل» كلاً من الكاتبات ميثاء الشامسي وحمدة البلوشي ومنى الشامسي، اللواتي سيناقشن تحديات الكتابة.

كما سيكون رواد «صندوق القراءة» على موعد مع مجموعة من الأمسيات الشعرية، ومن بينها أمسية «ليلة الكلمات الساحرة» التي تشارك فيها الشاعرة علياء العامري ونورة الشامسي، وتديرها ماجدة الجراح، وأمسية «قوة الكلمة» التي تستضيف الشاعرتين أسماء الحمادي وشيخة المطيري.

بينما يستكشف فهد المعمري عبر جلسة «النباتات والأشجار في التراث الشعبي» دور النباتات والأشجار في الشعر النبطي الإماراتي. من جهة أخرى، يحتفي «صندوق القراءة» بالنسخة الافتتاحية لـ «بينالي دبي للخط»، عبر تقديم جلسات متخصصة يشرف عليها الخطاط زيد الأعظمي.

بينما يناقش في جلسة «فن الخط العربي وجمالياته» أثر اللغة العربية في تطوير فن الخط، إلى جانب استكشاف فلسفة وروائع الحروف العربية، إلى جانب ورشة «الذكاء الاصطناعي في الخط» التي تسلط الضوء على طريقة دمج فن الخط بالتكنولوجيا.

يذكر أن الفعاليات تبدأ يومياً في تمام العاشرة صباحاً وحتى التاسعة مساءً في «مردف سيتي سنتر».