«دبي ميراكل جاردن» تطلق موسمها الجديد

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت «دبي ميراكل جاردن»؛ أكبر حديقة للزهور الطبيعية على مستوى العالم، اعتباراً من يوم أمس، الترحيب بزوارها، في مستهل موسمها الثاني عشر، الذي دشنته بتقديم جملة من المفاجآت والتصاميم الخلابة، كما عوّدت زوارها من داخل الدولة وخارجها، لتواصل النجاح الذي حققته طوال السنوات الأخيرة.

وأعربت إدارة دبي ميراكل جاردن عن اعتزازها بكل الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وإسهام الحديقة في ترسيخ مكانة دبي وجهة سياحة عالمية بما تضمه من عناصر جذب فريدة، من بينها «ميراكل جاردن» التي تواصل تطوير ذاتها عاماً بعد عام وجهة ترفيهية وجاذبة للجميع من مختلف الأعمار.

قرية السنافر

وفي ضوء النجاح الكبير لقرية السنافر واستمتاع الزوار بتلك الشخصيات اللطيفة المميزة بلونها الأزرق، عمل فريق المصممين والمهندسين على توسيع القرية وتجميلها لتكون منطقة جذب مع إضافة عدد آخر من المجسمات المتميزة بألوانها وأشكالها. إلى ذلك، تم إضافة عدد سبعة مجسمات إضافية للقرية وتخصيص منطقة لالتقاط الصور لاستخدامها على منصات التواصل الاجتماعي وأخذ قسط من الراحة.

كما تتألق منطقة السنافر خلال موسم العام الجاري، حيث ترتدي أزياء براقة من الزهور الخلابة بعد أن كانت مخصصة مجسمات السنافر العام الماضي تحتفل بكأس العالم. كما ستطل مجموعة من شخصيات السنافر في منطقة «سنترال بلازا» على الزوار حاملة كمية ضخمة من الزهور والنباتات.

أجواء مرحة

ورفعت دبي ميراكل جاردن هذا الموسم من عدد متاجر التجزئة التي تقدم تشكيلة واسعة من المأكولات الشهية والمشروبات اللذيذة التي تناسب أذواق مختلف أفراد العائلة، كما زادت الحديقة أيضاً عدد المقاعد لإتاحة الفرصة أمام الزوار للجلوس والاستمتاع بالأجواء والإطلالات الخلابة للزهور.

كذلك، ستواصل «دبي ميراكل جاردن» عرض عدد من مجسماتها الرئيسية ومنها «أنفاق الزهور»، ونوافير المياه بما فيها ثلاثية الأبعاد، وأعمدة الإنارة الرائعة. وسيستمر هيكلان ضخمان على شكل يدين يكونان معاً شكل القلب كونه المفضل لدى الزوار الذين يتطلعون إلى لحظة مثالية لالتقاط الصور وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تضم الحديقة أيضاً مجسم طائرة «طيران الإمارات» العملاقة من طراز A380 الشهيرة، والتي دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية كونها مغطاة بأكثر من 500 ألف زهرة ونبتة. كما تضم الحديقة أيضاً «نفق الزهور» و«حديقة البحيرات».

وخلال الموسم الحالي، تقدم الحديقة عجلة مائية جديدة أكبر حجماً سترافق عجلتي المياه الأصغر الموجودتين بالفعل. ومع توسع الحديقة في الفعاليات والعروض الترفيهية التي تضيف رونقاً وبهاءً للحديقة، تم توفير مساحات أكبر لمواقف السيارات لخدمة الزوار الذين تتزايد أعدادهم كل عام.

ومع بداية كل موسم تنتشر الأزهار والنباتات، على مساحة أرض تبلغ 72000 متر مربع في قلب دبي لاند وتستضيف 150 مليون زهرة طبيعية محطمة للأرقام القياسية بأكثر من 120 نوعاً.