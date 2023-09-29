507 مبدعين في «اتصالات لكتاب الطفل»

المصدر: الشارقة - البيان

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بمشاركة قياسية من 22 دولة عربية وأجنبية، استقطبت جائزة اتصالات لكتاب الطفل في دورتها الخامسة عشرة التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين برعاية شركة اتصالات من «e&» خمسمائة وسبع مشاركات قدّمها 95 ناشراً و215 كاتباً و197 رساماً.

وارتفع عدد الترشيحات إلى 323 ترشيحاً في دورة هذا العام بنسبة %17 عن العام الماضي الذي شهد 276 ترشيحاً، حيث تصدَّرت دولة الإمارات المركز الأول في عدد الترشيحات بـ115 ترشيحاً، وجاءت مصر في المركز الثاني بـ44 ترشيحاً، تلتها لبنان بـ33 ترشيحاً، ثم الأردن بـ31 ترشيحاً، والسعودية بـ19 ترشيحاً. وتوزعت الترشيحات بواقع 65 كتاباً لفئة «الطفولة المبكرة»، و136 كتاباً لفئة «الكتاب المصور»، تلتها فئة «كتاب ذي فصول» بـ35 كتاباً، ثم فئة «كتاب اليافعين» بـ49 كتاباً، وأخيراً فئة «كتاب الشعر» بـ38 كتاباً.

وقال عبدالعزيز تريم، مدير عام «اتصالات من e&» في الإمارات الشمالية مستشار الرئيس التنفيذي: «تستمر «اتصالات من e&» في رعايتها المتواصلة للجائزة انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المجتمع والثقافة». من جانبها، قالت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: «شهدنا في هذه الدورة ارتفاعاً ملحوظاً للترشيحات المشاركة في الجائزة التي أصبحت على مدى أكثر من 15 عاماً واحدة من أهم الجوائز المحفزة للإبداع في مجال أدب الأطفال واليافعين بالعالم العربي».