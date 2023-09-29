«اتحاد كتاب الإمارات» يعلن عن خطته الاستراتيجية الجديدة

المصدر: الشارقة - وام

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أعلن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات عن خطته الاستراتيجية الجديدة لعام 2023 - 2024 بالإضافة إلى عودة جائزة غانم غباش للقصة القصيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقره الرئيسي بالشارقة بحضور سلطان العميمي رئيس مجلس الإدارة، وعائشة سلطان نائبة الرئيس، وشيخة الجابري رئيس الهيئة الإدارية لفرع أبوظبي، وشيخة المطيري أمين السر العام، التي أدارت المؤتمر.

وأكد سلطان العميمي، أن الخطة تعبر عن مستقبل الاتحاد والمرحلة الجديدة في مسيرته، كما تتضمن العمل من خلال المبادئ العشرة التي أعلنت عنها دولة الإمارات، بالتزامن مع عيدها الخمسين، مشيراًً إلى أن الاتحاد يسعى دائماً إلى تطوير عمله الثقافي ومواصلة العطاء، من خلال رعاية الكتاب واكتشاف المواهب ودعمها والحفاظ على اللغة العربية، وتعزيز الهوية.

وأشار إلى تعزيز حضور المنتج الإبداعي للأجيال كافة، في إصدارات الاتحاد وبرامجه الثقافية طوال العام. ولفت العميمي إلى أهمية حضور الأدب الإماراتي في المناهج التعليمية الأساسية والعليا.

وتحدثت الكاتبة عائشة سلطان، عن عودة جائزة غانم غباش للقصة القصيرة، حيث أسهم الراحل في تأسيس أول اتحاد إماراتي للكتاب والأدباء عام 1984.

وتناولت الأديبة شيخة الجابري، خلال المؤتمر البرنامج الثقافي للاتحاد، مشيرة إلى تضمنه العديد من الورش الداعمة للخطة.

وتأتي الخطة الاستراتيجية للاتحاد تزامناً مع مرور خمسين عاماً على تأسيسه، وهي خطة ترسم نهج الاتحاد المستقبلي للسنوات العشر المقبلة «2023 - 2033»، وتتضمن: رعاية الكتّاب والأدباء في الإمارات واكتشاف المواهب الشابة ودعمها لاستدامة الحراك الثقافي والأدبي في الدولة وتنميته إبداعياً ومعرفياً من خلال الجوائز، والإصدارات، والترجمة، وتطوير الموقع الإلكتروني للاتحاد.

وتنظيم ملتقى سنوي للأدباء والكتاب، وتأهيل القيادات الشابة وتمكينها، وإقامة ملتقيات ثقافية سنوية، وإطلاق مبادرة ثقافية سنوياً، وتفعيل صندوق التكافل الاجتماعي، وضمان الحفاظ على اللغة العربية الفصحى بالإنتاج الإبداعي والفكري، وذلك إضافة إلى مجموعة محاور أخرى، بينها: ضمان مشاركة مختلف الأجيال في الإمارات بصناعة المشهد الإبداعي والفكري والثقافي بما يتوافق مع الاعتزاز بالهوية المحلية الأصيلة، وذلك من خلال إقامة فعالية سنوية في المجال.