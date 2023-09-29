تكريم أممي لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة

المصدر: نيويورك – البيان

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كرم الدكتور عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير المساعد مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، لشراكتها المتميزة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وجاء ذلك خلال احتفالية أقيمت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بحضور السفير محمد عيسى أبوشهاب، نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة. وتأتي شراكة "محمد بن راشد للمعرفة" مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار التزامها بدعم التنمية المستدامة وتعزيز القدرات المعرفية بدولة الإمارات والمنطقة.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «نشكر للأمين العام المساعد للأمم المتحدة على تكريمه، ونؤكد أن شراكتنا تؤكد التزامنا بنشر المعرفة وتعزيز التنمية بالمنطقة والعالم».