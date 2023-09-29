معهد دبي للتصميم والابتكار يشارك في مسابقة «تيرا كارتا»

المصدر: دبي – البيان

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يتعاون معهد دبي للتصميم والابتكار، الجامعة الأولى على مستوى المنطقة التي توفر شهادة بكالوريوس في التصميم متعدّد التخصّصات، مع مختبر «تيرا كارتا» للتصميم التابع لمبادرة الأسواق المستدامة، لتشجيع الطلاب على التوصّل إلى حلول فعّالة وذات أثر ملحوظ لأزمة المناخ.

وكان الملك تشارلز الثالث قد أطلق، بحكم منصبه السابق كأمير ويلز، إلى جانب السير جوني إيف مختبر «تيرا كارتا» للتصميم في عام 2021، بالشراكة مع الكلية الملكية للفنون في المملكة المتحدة.

وقد حرص مختبر التصميم هذا العام على توسيع نطاق بحثه ليطلق شراكة مع أربع كليات تصميم من مختلف أنحاء العالم. ويشارك في هذه المسابقة إلى جانب معهد دبي للتصميم والابتكار المعهد الوطني للتصميم (الهند) وكلية «رود آيلاند» للتصميم (الولايات المتحدة الأمريكية) والكلية الملكية للفنون (المملكة المتحدة).

ويحرص معهد دبي للتصميم والابتكار، من خلال اعتماده منهج أكاديمي تمّ إعداده بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الشهير وكلية «بارسونز» الجديدة للتصميم، على تمكين الطلاب من تصميم وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحقيق قيمة مضافة ورسم مستقبل جديد على مختلف الصعد الاجتماعية والرقمية والإبداعية.

وفي إطار هذه المسابقة، يركّز الطلاب على ما لا يقل عن تخصّصين من ضمن مجالات تصميم المنتجات وتصميم الوسائط المتعدّدة وتصميم الأزياء وإدارة التصميم الاستراتيجي، وذلك بهدف اكتساب وتطوير مهارات الحلول الإبداعية لتصوّر مستقبل أفضل للعالم بطرق مسؤولة وواعية ومستدامة.

وقال محمد عبد الله، رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار: يُعدّ مختبر «تيرا كارتا» للتصميم فرصة استثنائية لطلابنا للوقوف على قدراتهم في مجال التفكير التصميمي المبتكر على المستوى الدولي، وتسليط الضوء على مساهمة معهد دبي للتصميم والابتكار في دعم نخبة محترفة من المبدعين والمبتكرين وروّاد الأعمال، لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.