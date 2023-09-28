قراءات شعرية للشاعر ربيع الزعابي في دبا الحصن

المصدر: دبا الحصن – البيان

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شهدت دبا الحصن جلسة قراءات شعرية استضافت من خلالها الشاعر ربيع الزعابي عضو مجلس شعراء دبي، أمس الأربعاء. وذلك ضمن سلسلة برامج إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية.

افتتح الشاعر الجلسة الشعرية بقصيدة مهداة للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس للأعلى حاكم إمارة الشارقة، راعي الثقافة الأول وحاضن بيوت الشعر في أرجاء الوطن العربي. كما ألقى الشاعر قصيدة نبطية بمناسبة المولد النبوي الشريف نظمها في حب سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم.

وتحدث الشاعر عن بداياته الشعرية متطرقاً لأبرز المحطات في تجربته الشعرية من خلال مشاركاته في العديد من الأمسيات الشعرية والفعاليات الثقافية وأبرزها برنامج شاعر المليون، حيث مثل دولة الإمارات في الشعر النبطي بالمملكة العربية السعودية.

ولـلشاعر ديوان شعري تحت عنوان «كثير أشياء» جمع بين دفتيه قصائد الوطنية والإنسانية والوجدانية والاجتماعية وقدمها بقالب فكري جديد.