«منشورات القاسمي» تشارك في معرض الرياض

المصدر: الشارقة – البيان

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تشارك «منشورات القاسمي»، الدار المتخصصة بنشر وتوزيع مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في معرض الرياض الدولي للكتاب الدورة الـ 32، في الفترة من 28 سبتمبر وحتى السابع من أكتوبر في حرم جامعة الملك سعود، وتحت شعار «وجهة ملهمة» وبمشاركة أكثر من 1800 دار نشر من 32 دولة.

وسيشهد جناح المنشورات في معرض الرياض الدولي للكتاب جميع الإصدارات الحديثة والسابقة للشيخ الدكتور سلطان القاسمي لتكون فرصة للجمهور والزوار للتعرف على آخر إنتاج الدار الأدبية والمسرحية والتاريخية باللغات الأجنبية المختلفة والتي بلغت أكثر من عشرين لغة أجنبية حية.

حيث ستقدم «منشورات القاسمي» للقراء محلياً وعربياً وعالمياً وبلغات عدة خلال مشاركتها في المعرض مجموعة من الإصدارات الأخيرة لمؤلفات الشيخ الدكتور سلطان القاسمي منها كتابه التاريخي «مقاومة خور فكان للغزو البرتغالي سبتمبر عام 1507م – فبراير عام 1534م» و«تاريخ الملوك النبهانيين في عمان 1154-1622» و«تاريخ اليعاربة في عُمان 1623م-1747م» الكتاب الأكثر مبيعاً في معرض مسقط الدولي للكتاب بالإضافة إلى كل مؤلفات سموه.

ويأتي أيضاً في مقدمة الإصدارات الجديدة «المعجم التاريخي للغة العربية» وإصدارات أخرى، حيث تقدم الدار نخبة جديدة من إصداراتها لزوار المعرض لتضيف للمكتبة الإماراتية والعربية منتجاً ومحتوى فكرياً غنياً بين السرد والتاريخ والفكر والحوار، ويزخر بالتنوع من الكتب والروائع التي يقدمها سموه سنوياً ويحرص على أن تكون حاضراً في معارض الكتب العربية.

وكما تحرص الدار وفي جميع معارض الكتب العربية والدولية على عرض كتاب «نظم الفوائد في سيرة ابن ماجد» تأليف صاحب السمو حاكم الشارقة والذي يشكل استكمالاً لمنهج سموه البحثي في قراءة تصحيح التاريخ العربي والإسلامي.