مدينة دبي للإعلام تثري برامج الاستدامة عبر مسابقة خاصة بالمصممين

المصدر: دبي - البيان

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دعت مدينة دبي للإعلام، التابعة لمجموعة تيكوم، أصحاب المواهب المحترفين للمشاركة في مسابقة ممتعة وفريدة من نوعها، تقام على مسرح مدينة دبي للإعلام، بهدف تسليط الضوء على المصممين المبدعين، عبر حدث مثير لموسم 2023/ 2024 .

وتتطلب المسابقة تقديم تصميم يركّز على الاستدامة والتوعية البيئية، بما ينسجم مع تزايد الاهتمام العالمي بالتحدّيات المناخية، ويتماشى مع استعدادات دبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المرموق للتغير المناخي.

ولضمان تحقيق الفوز في المسابقة، يجب على المصممين المبدعين في مدينة دبي للإعلام، أن يقدّموا تصاميم أصلية ومذهلة، ترفع مستوى الوعي حول الاستدامة البيئية وسحر المساحات الخضراء.

ترسل التصاميم بتنسيق (PDF) مع كتابة الاسم الكامل للمصمّم، وتفاصيل الشركة، ورقم الهاتف عبر البريد الإلكتروني (info@dmc.ae)، في موعد أقصاه يوم الجمعة 6 أكتوبر المقبل.

ستخضع التصاميم المشاركة للتقييم من قبل لجنة تحكيم تضمّ ماجد السويدي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مدينة دبي للإعلام، وجون باربر نائب الرئيس للتسويق والاتصالات في مجموعة تيكوم، وتيا سكيلتون مديرة مهرجان «دبي لينكس» العالمي للإبداع، وسحر رفيق المدير الإداري لشركة (NordStella).

وفي هذا الإطار، قال ماجد السويدي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي للإعلام: «سيكون التصميم الفائز في هذه المسابقة، تحفة بصرية ممتعة، تحوّل مسرح المدينة الإعلامية إلى منصّة عالمية، لتسليط الضوء على المتطلّبات والأولويات البيئية لكوكبنا».