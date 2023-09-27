عالم مغامرات وترفيه يسكنه التحدي والإثارة

المصدر: دبي - البيان

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مغامرات شيقة وقصص مليئة بالتشويق في تجارب ترفيه غنية، يختبرها الجمهور في «آي إم جي»، طوال شهر أكتوبر، مع أكبر احتفال للهالوين لعام 2023.

هذا العام، ستضع آي إم جي نهاية لعالم الزومبي، إلى جانب أحداث مثيرة وتصاميم مكانية تثير التشويق والمغامرة، مما سيجعل من عيد الهالوين لدى آي إم جي مغامرة لم يسبق لها مثيل؛ فعند البوابات، تستقبل الزوار شجرة الأشباح الشامخة، ثم ما أن يخطوا إلى الداخل حتى يجدوا أنفسهم في عالم الرعب، ويواجهون صوراً ولوحات تقشعر لها الأبدان.

ولإضفاء المزيد من القشعريرة، سيكون لدى الزوار فرصة لكشف أسرار كتاب شيق، فيقبعون في الانتظار لتحدي الشجاعة.

وما إن يبدأ العرض، سينبهر الزوار بالراقصين في الهواء الذين يحلقون ويدورون، في عرض أثيري يسلب العقول، بينما تنزلق الأطياف على الدراجات وهي تجوب المكان وتخلق أجواءً تسودها الأشباح. وفي الردهة الرئيسية، سيجدون مناظر طبيعية تثير الفزع، حيث يطوق اليقطين المخيف وكائنات الزومبي المرعبة.

ويخصص المتنزه مكاناً خاصاً للعائلات والأطفال في مغامرة عيد الهالوين المذهلة. ويمكن للأطفال الصغار الشروع في مطاردة اليقطين والاستمتاع بالعروض المناسبة لهم ومقابلة الوحوش اللطيفة، كما يمكن للوالدين الاستمتاع بالأجواء المخيفة بينما يقضي الأطفال وقتاً ممتعاً في مدينة «خدعة أم حلوى» الخاصة بعيد الهالوين.