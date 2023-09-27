استقبال المشاركات في مسابقة «أصدقاء اللغة العربية» مستمر حتى 28 أكتوبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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يواصل مركز أبوظبي للغة العربية استقبال طلبات المشاركة من طلبة المدارس العرب وغير العرب الناطقين باللغة العربية للمشاركة في الدورة الثالثة من مسابقة «أصدقاء اللغة العربية»، التي ينظمها المركز لتعزيز استخدام اللغة العربية بين فئات الطلبة والشباب في جميع جوانب حياتهم اليومية، واكتشاف المواهب المبدعة في هذا المجال والاحتفاء بها عبر تكريمها.وتأتي مشاركة الطلبة في المسابقة من خلال إرسال مقاطع فيديو قصيرة باللغة العربية تتناول تجاربهم مع العربية ضمن ثلاث فئات، هي: إلقاء أبيات من الشعر العربي بلغة عربية سليمة للناطقين وغير الناطقين بها، أو تقديم نبذة عن تاريخ دولة الإمارات أو إنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى جانب تقديم تجربة خاصة للمشارك مع تعلّم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

ووجّه المركز الدعوة لجميع المدارس والطلاب للمشاركة في المسابقة، موضحاً أن شروط تقديم الطلبات تشمل أن يكون المتسابق من الطلبة المسجلين حالياً في المدارس، ويتراوح عمره بين 8 إلى 16 عاماً، إلى جانب أن يقوم ولي أمر كل متسابق بتعبئة نموذج الطلب شخصياً، ويكون مسؤولاً عن دقة المعلومات الواردة فيه، إذ لن يتم النظر في الطلبات غير المستكملة، كما ستصبح جميع الأعمال المشاركة في المسابقة ملكاً لمركز أبوظبي للغة العربية.

يستمر استقبال طلبات المشاركة حتى 28 أكتوبر المقبل عبر الموقع الإلكتروني للمركز، ويحصل كل من الفائزين الثلاثة الأوائل في المسابقة على جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف درهم.