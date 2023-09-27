ندوة الثقافة والعلوم تواكب «كوب 28» بمهرجان الملصق

المصدر: دبي ـ البيان

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اعتمد مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في اجتماعه برئاسة بلال البدور، رئيس مجلس الإدارة، باقة من البرامج والأنشطة الثقافية والفكرية والعلمية للموسم الثقافي بدءاً من أكتوبر المقبل.ويتضمن الموسم ندوات ثقافية وفكرية وورش عمل ومحاضرات، وعروضاً سينمائية ومسرحية، ومعارض تشكيلية، وأمسيات موسيقية ومشاركات في معارض الكتب ومختلف المعارض العلمية لمنتسبي نادي الإمارات العلمي.

شارك في الاجتماع: علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الإعلامية، والدكتور صلاح القاسم المدير الإداري، والدكتور عيسى البستكي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي، وجمال الخياط المدير المالي، وعائشة سلطان رئيسة اللجنة الثقافية، والمهندس رشاد بوخش رئيس لجنة المسابقات والجوائز، وعلي الشريف رئيس لجنة الشباب.

وأكد أعضاء المجلس جاهزية الندوة للاحتفال باليوم الوطني ببرامج وأنشطة متنوعة، كذلك الاستعداد لاستقبال الدورة الجديدة من معرض الهوايات والمقتنيات الذي يضم مجموعات مختارة من غرائب الهوايات، يعقبها مهرجان الإمارات الدولي للملصق الذي يواكب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «كوب 28» الذي تستضيفه الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر المقبل، كما أقرت الندوة المشاريع والأنشطة المقدمة من مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي، ولجنة الشباب. واستعرض أعضاء مجلس الإدارة إنجازات الموسم الثقافي السابق وما ضمه من أنشطة وبرامج.