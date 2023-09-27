«الشارقة للفنون» تعلن فعاليات برنامج «عروض» في موسمه الثاني  

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون إطلاق برنامج موسم «عروض الشارقة» الذي يقام في الفترة ما بين 19 أكتوبر و11 فبراير المقبلين ، ويضم ثمانية عروض أدائية معاصرة.ويسعى برنامج هذا العام الذي يقيّمه طارق أبو الفتوح مدير فنون الأداء في المؤسسة، إلى البحث في مسائل التراث ودوره في المخيلة المعاصرة. ويقدم البرنامج معظم عروضه في فضاءات فنية وبيوت وساحات تراثية، لتكون انطلاقته بعرض مسرحي في مبنى دار الندوة تحت عنوان «تحولات 2» من إخراج الفنانة آسيا الجعايبي، بالاشتراك مع والدتها الممثلة جليلة بكار.

وينتقل البرنامج إلى مبنى الطبق الطائر ليستضيف عرض «العودة» للفنان ريان تابت، الذي يقدم فيه تجهيزاً فنياً خاصاً يتداخل مع المبنى وعمارته الفريدة.

وعلى مدار ليلتين يقدم المخرج موهيت تاكالكار وفرقته المسرحية في ساحة الخط، عرضاً بعنوان «هونكارو».

وإلى ساحة الفنون وفي «بيت السركال» تحديداً، ينتقل البرنامج مع ثلاثة عروض، يحمل أولها عنوان «كورال الشبيبة» من إخراج جوديت بوروتش وبينس جيوروغي بالينكاس وماتيه تشيغيتي، الذين يسعون في هذا العمل لبث الحياة في تمثال ضخم تم نصبه أمام استاد رياضي في بودابست في سنة 1953 في فترة الحقبة الاشتراكية، وذلك عن طريق ستة مغنين شباب.

وتقدم العرض الثاني فرقة برلين المسرحية تحت عنوان «كل الأشباح المخيفة»، فيُتاح للجمهور سماع ومشاهدة 30 مونولوغاً، تروي قصصاً حقيقية جمعها الفنانون من الصحف والمجلات ومشاهدات يوتيوب، ليأخذ العرض طابعاً حميماً فيما يقدم ثالث العروض تجربة فنية جديدة تحت عنوان «ربما هنا»، الذي يشير إلى عنوان الديوان الرابع للشاعرة خلود المعلا، بمشاركة العديد من فناني المسرح والتجهيز الفني الحي، وفناني الفيديو والشعراء والكتاب، الذين تمت دعوتهم ليقدموا إبداعاتهم المعاصرة في غرف البيت وبشكل متزامن عدة مرات في اليوم.

وعلى الجانب الآخر من ساحة الفنون، وفي بيت عبيد الشامسي التراثي، يقدم المخرج ومصمم الرقصات رضوان مريزيغا عرضه «ليبيا». وفي عرض راقص تقدم فرقة مصمم الرقص تاو ييه على خشبة مسرح أكاديمية الشارقة للفنون، عرضاً بعنوان «4».