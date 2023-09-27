التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات.. ثقافة وخبرات

المصدر: دبي – البيان

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نظَّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، ورشة عمل بعنوان «التنمية المستدامة في ظل الأزمات والتحديات العالمية»، قدَّمَها الدكتور طارق رشيد، خبير التطوير المؤسسي والمستشار الدولي المعتمد في الأمم المتحدة، وشارك فيها (20) متدرباً ومتدربة من العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

هدفت الدورة إلى تزويد المشاركين بالمنهجيات والأدوات لإنجاح الأداء في ظلِّ الأزمات من خلال التركيز على الإدارة بالنتائج والتنمية المستدامة واستمرارية الأعمال ومتطلبات التغيير.

وقد تحدَّث د. طارق في الورشة في عدة محاور رئيسية منها: مقدمة عن التحديات في عصر الأزمات وتطوير المهارات الشخصية والإدارية عند التعامل مع الأزمات المؤسسية، ومفاهيم المخاطر والأزمات والكوارث وآثارهما على المؤسسات وتحديات عصر العولمة، والطرق الناجعة في إدارة المخاطر والأزمات، وإعداد الخطط البديلة اللازمة لمواجهة الأزمات المؤسسية بما يضمن مسيرة العمل المؤسسي بوتيرة ديناميكية مناسبة.