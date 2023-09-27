دبي تعج بالفعاليات والفن في أكتوبر

المصدر: دبي – البيان

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يتضمن «جدول فعاليات دبي» مجموعة مميزة من الفعاليات والحفلات الموسيقية الحية والأنشطة الثقافية والرياضية التي ستقام في مختلف أنحاء المدينة خلال أكتوبر المقبل.

وتتنوع الفعاليات التي تشهدها دبي في أكتوبر بين الرياضية، مثل «تحدي دبي للياقة»، والثقافية الجذابة، مثل معرض «فستيفال إكس»، والعروض الموسيقية اللافتة، بما في ذلك حفل النجم المصري عمرو دياب، والحفل الموسيقي المباشر لشون بول، وغيرها من الفعاليات التي تضمن للجميع قضاء تجارب ممتعة واستثنائية في المدينة.

تُعرض مسرحية «ماتيلدا» الغنائية الشهيرة عالمياً من إنتاج شركة «شكسبير الملكية» في دبي أوبرا من 3 حتى 12 أكتوبر. كما يتضمن البرنامج فرصة السهر مع روّاد موسيقى «الروك الصوفية» في جنوب شرق آسيا، حيث تعود «فرقة جنون» مجدّداً إلى دبي لتقديم عرضها الجديد والمباشر «جولة أزادي» في «كوكا كولا أرينا» في 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن يقام أضخم مهرجان لموسيقى «الهاوس» لثلاثة أيام في جميع أنحاء دبي من 13 حتى 15 أكتوبر. وتقدم النجمة «أنغام» حفلاً غنائياً في 20 أكتوبر على خشبة دبي أوبرا. ويستعد النجم «شون بول» لإحياء حفل موسيقي في 21 أكتوبر في كوكا كولا أرينا.