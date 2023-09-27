«الإمارات للآداب» وجامعة زايد تحفزان المعرفة  

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت مؤسسة الإمارات للآداب مذكرة تفاهم مع جامعة زايد بهدف تعزيز البحث العلمي، وتحفيز جمع البيانات ودعم الدراسات التجريبية عن نتائج مشروع «القراءة للمتعة»، ولاسيما ترسيخ استخدام اللغة العربية. وتشمل أوجه التعاون بين الطرفين أن يقوم باحثون من جامعة زايد بجمع المعلومات لتقييم أوجه المشروع المتعددة وتأثيره في الأداء الأكاديمي والتنمية الذاتية وكفاءة استخدام اللغة العربية. ويُعد مشروع «القراءة للمتعة»، نموذج عمل متكاملاً يقوم بالتعاون بين مؤسسة الإمارات للآداب وموانئ دبي العالمية.

6

ويعمل المشروع مع ست مدارس في إمارة دبي، مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، لتزويد الموارد والدعم اللازم بما يعزز عادة القراءة للمتعة، والجدير بالذكر أن المشروع يعمل مع الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور. ووقع مذكرة التفاهم من جانب مؤسسة الإمارات للآداب، إيزابيل أبو الهول، مؤسِسة ومستشارة وعضو مجلس الأمناء في المؤسسة، ومن جامعة زايد، الدكتور مايكل ألين، نائب مدير الجامعة رئيس الشؤون الأكاديمية.