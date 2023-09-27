«دبي للثقافة» تكشف جماليات الخط وأسراره عبر «مدارس الحياة»

المصدر: دبي ـ البيان

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برنامج ثري بالإبداع والمعرفة، تقدمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لكافة أفراد المجتمع، من خلال «مدارس الحياة» التي تكشف خلال أكتوبر المقبل عن جماليات الخط وأسراره.

ويتضمن برنامج «مدارس الحياة» الذي يقام تحت مظلة «بينالي دبي للخط» 15 ورشة باللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب ورشة بالخط الياباني، ستتيح لزوار مكتبة الصفا للفنون والتصميم إمكانية التعرف على حيوية خط الرقعة، وأسراره وجوانبه الإبداعية في رسم وتكوين الكلمات، وذلك عبر سلسلة من ورش العمل التفاعلية يشرف عليها الخطاط محمد التميمي، يبرز فيها مميزات وروائع هذا الخط، كما سيتعرفون، ضمن ورشة، على «صياغة الحروف والتعبير الإبداعي» وكذلك «توصيل الحروف وتكوين الكلمات».

وفي الوقت نفسه، تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم ورشة «الخط الكوفي الهندسي»، إلى جانب ورشة «الخط الياباني» وفيها سيطلع المشاركون على طرق كتابة الحروف الأبجدية اليابانية المعروفة باسم «هيراغانا».

وتستضيف مكتبة الطوار مجموعة ورش تتيح للمبتدئين تعلم أساسيات فن الخط والرسم الخطي المتقدم، ما يمكنهم من استكشاف أشكال الخط العربي وتطوير مهاراتهم في الكتابة التعبيرية، فيما يمكن لرواد مكتبة المنخول عبر ورشة «الخط الإنجليزي: سحر الطين» تعلم تقنيات فن الخط باللغة الإنجليزية واستخدامه على السيراميك، كما سيتعرفون على تاريخ الحروف وكيفية انتقالها عبر العالم.

في المقابل، تستضيف مكتبة حتا العامة ورشة «فن الخط العربي: إبداع وتفوق» يقدمها الخطاط زيد الأعظمي، وفيها سيتمكن المشاركون من التعرف على قدرة اللغة وإمكانياتها في إثراء محتوى النصوص العربية إلى جانب فن الحروفيات، وكيفية الارتقاء بشكل الحرف إلى أعلى مستويات الجمال من خلال بنيته البصرية وعناصره المتكاملة، إلى جانب العديد من ورش العمل التي تستعرض روائع الخط وجمالياته.

يذكر أن كافة ورش عمل «مدارس الحياة» التثقيفية التي تستمر حتى مارس 2024 وتقام تحت إشراف نخبة من الخبراء وأصحاب التجارب المميزة، حيث تعكس الفعاليات حرص «دبي للثقافة» على توفير بيئة مبتكرة في «مكتبات دبي العامة»، تحقيقاً لرؤية دبي الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب.