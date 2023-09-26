دارة الدكتور سلطان القاسمي تضيء على «وسام مجلس التعاون»

المصدر: الشارقة-وام

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اختارت «دارة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي»، ضمن مشروع «قصة جائزة» «وسام مجلس التعاون» الذي منحته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في فبراير من العام 2010.

ويهدف مشروع «قصة جائزة» إلى تسليط الضوء بشكل شهري على إحدى القطع المميزة من مجموعة مقتنيات صاحب السمو حاكم الشارقة.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد تسلم «وسام مجلس التعاون» خلال افتتاحه اللقاء الكشفي الرابع في إمارة الشارقة، لجهود سموه الكبيرة ودوره الرائد في دعم الحركة الكشفية الخليجية والعربية والعالمية وتشجيعه للشباب على الإبداع والابتكار. وتم اختيار «وسام مجلس التعاون» قصة شهر سبتمبر لـ«دارة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي»، باعتباره من الأوسمة المهمة والمميزة التي تمنح لأصحاب التميز والعطاء من الشخصيات الرائدة.