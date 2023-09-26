لورينزو كوين: المشهد الفني في دبي مزدهر ومتفرد

المصدر: دبي - البيان

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أكد الفنان الإيطالي المعاصر، ذو الشهرة العالمية، لورينزو كوين، نجل أسطورة هوليوود أنتوني كوين، أن المشهد الفني في دبي مزدهر ومتفرد.

كما أعرب عن سعادته للمشاركة في حدث فني خيري مهم إذ يقدم دعماً كبيراً لحملة مجتمع «آرت بي إيه بارت» (Art be a Part) لجمع التبرعات، الذي يقام الجمعة المقبل، في دبي، والذي يعود ريعه لـ«دبي العطاء»، إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأيضاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في الهند، حيث تبرع كوين بمنحوتة فنية للمزاد بعنوان «اعط» تصور يد رجل تنضم إلى يد امرأة، مما يرمز إلى جوهر العطاء، وينقل رسالة عميقة للسلام والأمل والثقة في عالم اليوم.

وقالت الناشطة الخيرية والفنانة مِدها ناندا، مؤسِسِة مجتمع «آرت بي إيه بارت»: «يسعدنا انضمام لورنزو إلى مجتمعنا الدولي من الفنانين، ونشعر بالامتنان الشديد لأنه اختار تقديم مثل هذه المساهمة السخية والملهمة لجهودنا في جمع التبرعات لدبي العطاء واليونيسف».

وتابعت: يهدف مجتمع «آرت بي إيه بارت» إلى مساعدة الفنانين الصاعدين الذين يحتاجون إلى منصة لجذب الأنظار والاهتمام. علاوة على ذلك، عندما يفكر الناس في شراء الأعمال الفنية، نريد أن نكون الاسم الأول الذي يتبادر إلى ذهنهم، لإضافة قيمة لاستثماراتهم بشكل يتجاوز ما يمكنهم تخيله.

وأضافت: «باعتبارنا مجتمعاً مكرساً لدعم القضايا الإنسانية، نريد تقديم المساعدة حيث تشتد الحاجة إليها، كما هو الحال في المناطق التي تعاني من ضائقة بسبب الكوارث الطبيعية أو الحرب. نحن حريصون بشكل خاص على المساعدة في توفير الدعم للأطفال المحرومين».

من جانبه، قال لورينزو كوين، الذي لعب والده الحائز على جائزة الأوسكار دور البطولة في أفلام هوليوود الكلاسيكية مثل«لورنس العرب»: «أنا سعيد جداً بالانضمام للمجتمع الذي أنشأته مِدها ناندا، مما يمنح الفنانين فرصة لتلقي التقدير من بعضهم البعض، وخلق تأثير إيجابي في التعاون معاً».

وأضاف:«إنني أتطلع إلى حضور هذا الحدث في دبي، التي أعرف أنها تتمتع بمشهد فني مزدهر. لقد شعرت أن منحوتتي «أعطِ» كانت اختياراً مناسباً، لأنها تهدف إلى تعزيز السلام على كوكبنا الذي تأثر بشدة بالوباء، ويواجه تهديد التوترات الاجتماعية والحروب والمجاعة».

سمات

ويشتهر الفنان كوين بأسلوبه الترفيهي التعبيري للأيدي البشرية، حيث قام بإبداع منحوتته الأخيرة باستخدام مواد مبتكرة، بما في ذلك الراتنج والمكونات المعاد تدويرها، مما يعكس التزامه باستكشاف طرق جديدة وتجريبية في الفن، مع تعزيز الوعي البيئي.

جدير بالذكر أن أعمال لورينزو الفنية مستوحاة من أساتذة كبار، مثل مايكل أنجلو وبيرنيني ورودين. كما كان لوالده أيضاً تأثير عميق عليه، سواء كممثل أو من خلال أعماله المبكرة في الرسم والنحت المعماري.

موعد

ويُقام مزاد مجتمع«آرت بي إيه بارت» في فندق تاج دبي في منطقة الخليج التجاري (بزنيس بي)، الجمعة المقبل، وهو جزء من مجموعة داونتاون فينشرز، الراعي الرئيسي للحدث. وسيضم المزاد أعمالاً لفنانين آخرين من الإمارات والهند وتشيلي وإيران واليابان والإكوادور وجنوب أفريقيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وإسبانيا وسنغافورة والمكسيك.

ومن بين الفنانين المشاركين في الحدث: الفنانة الإماراتية مريم شرف البالغة من العمر 27 عاماً.