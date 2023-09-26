افتتاح معرض «رحلة حرف» في متحف الشارقة للخط

المصدر: الشارقة - وام

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افتتح الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، أمس، معرض «رحلة حرف» للفنان والخطاط وسام شوكت، والذي تنظمه هيئة الشارقة للمتاحف في متحف الشارقة للخط، ويستمر حتى 30 نوفمبر المقبل.

مسيرة

وتجول الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي في أروقة المعرض، الذي يضم عدداً كبيراً من اللوحات والأعمال الفنية المرتبطة بالخط العربي، وتحكي مسيرة الفنان الطويلة ومشاركاته المختلفة والمحطات المتنوعة له، إلى جانب الركن الخاص بالأدوات التي يستخدمها الفنان في إنتاج أعماله الفنية، والمسودات الأولى لتطوير خط الوسام ومسودات تمارينه الفنية اليومية.

واستمع رئيس مكتب سمو الحاكم إلى شرح مفصل من الفنان وسام شوكت حول أبرز الأعمال التي يضمها المعرض، واللوحات التي أبدعها بالخطوط العربية، متناولاً كيفية الكتابة ومعاني اللوحات التي أبدعها، مشيراً إلى أبرز اجتهاداته في هذا المجال، وما قدمه من أعمال في دول مختلفة.

جولة

وتعرف رئيس مكتب سمو الحاكم خلال الجولة، على باقة متنوعة من لوحات الفنان التي تعبر عن رحلته المميزة، وابتكاره لأنماط جديدة في الخط العربي تشمل لوحات بخط الثلث والثلث الجلي والرقعة، بالإضافة إلى لوحات بخط «الوسام» الذي ابتكره الفنان، كما تعرف على عددٍ من الأعمال التي أبدعها الفنان بأسلوبه الحديث الذي يُعرف بـ «الأشكال الخطية» ويركز على تكبير التفاصيل الدقيقة للحروف والأشكال الهندسية داخل وخارج بنيانها.

حضر افتتاح المعرض، إلى جانب رئيس مكتب سمو الحاكم، كل من: معالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وسالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وأسماء راشد بن طليعة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعائشة راشد ديماس مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، وعدد من الفنانين والفنانات ومحبي الخط العربي والإعلاميين.