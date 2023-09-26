«حياة أقل موتاً».. اقتناص الفرح من رحم المعاناة

المصدر: دبي ـ البيان

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أنشودة محبة تعانق سحر الكلم بينما تنشّيها فضاءات التأمل، تنشر أريجها شاعرة ديدنها نسج الجمال والتغني بالإنسانية الحافلة بالتفاؤل، عبر «حياة أقل موتاً» ترسم بين ثناياها وفي خفايا صفحاتها شاعرتنا أميمة نصر الدين، ملامح مسارات مفعمة بالغناء المندى بجداول خيال جموح لا يمكن أن تُؤطر أو تقف الحياة معه عند حدود، ففي رحابه تسافر بنا أميمة في فضاءات مقدودة من عتق المكان تنيرها قراءاتها وتخميناتها وتكهناتها وقصصها التي يبقى بطلها الخير ورحيقها العيش.. فنجدنا حيثذاك من نبعة جمال ثر لم تنضب منذ لحنيات أورفيوس وسرديات هوميروس.

وتبدو شاعرتنا في نصوص كتابها، الصادر حديثاً، عن دار ميتافيرس بلاس للطباعة والنشر والتوزيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، منهمكة بعمق، في دوزنة أوتارها الأنثوية لتروي حكايات الحياة وفق منظور جديد لا مكان فيه للصراع أو التجافي والبعاد، بل هو منحاز إلى الرقة والتسامح، ومسكون بنبت الضياء والغنائيات المشبعة بقيم الأمكنة ورفعة الأحاسيس.

وفي العموم، يحوك ديوان «حياة أقل موتاً» باقات فرح مطرزة بخزامى الشعر ليجلو قتامة الحاضر ويمحو تعب الأيام، مشكلاً بذلك دعوة إلى الإصرار على الحياة مقرونة بالسرور، أياً كانت المشاق والعقبات. جدير بالذكر، أن الكتاب يعد ثاني إصدارات الشاعرة السورية أميمة نصر الدين. ومن المقرر أن توقعه خلال فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته المقبلة.