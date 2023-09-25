عرض لوحة لبيكاسو في دبي قبل بيعها بمزاد في نيويورك

المصدر: (أ ف ب)

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عُرضت لوحة "امرأة الساعة" للرسام الإسباني بابلو بيكاسو في دبي الاثنين في بداية جولة تشمل أيضاً هونغ كونغ ولندن، قبل بيعها في مزاد علني في نيويورك بقيمة يُتوقع أن تتجاوز 120 مليون دولار.

وستباع اللوحة، التي تصوّر الفنانة الفرنسية ماري تريز والتر، إحدى شريكات بيكاسو، مرتدية ساعة، ضمن مزاد تنظمه دار سوذبيز على مدى يومين في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، يشمل أعمالا أخرى من مجموعة كانت تملكها الراحلة إميلي فيشر لانداو.

وكانت الدار أعلنت أنه من المتوقع أن تحقق اللوحة التي تعود للعام 1932 ما لا يقل عن 120 مليون دولار.

وقال وزير الثقافة والشباب في الإمارات الشيخ سالم بن خالد القاسمي في بيان "يحظى عشاق الفن وجامعو الأعمال الفنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشرف مشاهدة هذه التحفة الفنية أولاً قبل انطلاقها في جولة حول العالم".

وتعرض اللوحة يومي الاثنين والثلاثاء في مركز دبي المالي العالمي.

وكان عام 1932 مهما للغاية في أعمال بيكاسو لدرجة أنه تم تخصيص معرض كامل له في عام 2018 في متحف تيت مودرن في لندن.

وقالت دار سوذبيز إن ماري تيريز والتر (1909-1977) التي رسمها بيكاسو في اللوحة كانت "ملهمته". وقد التقيا في باريس عام 1927 عندما كان لا يزال متزوجاً من راقصة الباليه الروسية الأوكرانية أولغا خوخلوفا، وكانت والتر في السابعة عشرة من عمرها.

بعد مرور خمسين عاما على وفاته عام 1973 عن عمر يناهز 91 عاما، لا يزال بيكاسو واحدا من أكثر الفنانين تأثيرا، وغالبا ما تتم الإشادة به باعتباره عبقريا ومبدعا.