«مسار المنحوتات» في «دبي المالي».. احتفاء بالفن المتفرد

المصدر: دبي – البيان

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باقة من الفرائد الإبداعية العالمية، يضمها المعرض الفني «مسار المنحوتات» في مركز دبي المالي العالمي، الذي يلقى إقبالاً كبيراً يتضاعف مع اقتراب اختتام موسمه الثاني، في 30 سبتمبر الجاري، حيث يوفر فرصة الاستمتاع بأكثر من 100 عمل فني استثنائي، لفنانين مبدعين من جميع أنحاء العالم.

وتحت شعار «حكايات تحت البوابة»، يستضيف المعرض زواره هذا الموسم، للاستمتاع بمشاهدة تشكيلة من الروائع الفنية العصرية والمستقبلية والمبتكرة لفنانين مرموقين ومستقلين، ينتمون لحركات فنية متنوعة من مختلف أنحاء المعمورة. ومن الأعمال الفنية الرئيسة التي يقدمها المعرض، تمثال ناتالي كلارك الكبير «Spirit of Hathor»، ومنحوتة إيمري يوسف «Hercules the DJ»، على امتداد المساحات الرحبة المحيطة بمبنى البوابة. ويمكن لعشاق السيلفي التقاط الصور التذكارية أمام أيقونة لورنزو كوين العصرية «أحب دبي»: «Love Dubai»، لا سيما بعد الشهرة الكبيرة التي حظي بها هذا العمل الفني على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهناك أيضاً، عمل نوعي للفنانة الإماراتية عزة القبيسي، بعنوان «بين خطوط الكثبان الرملية»، وهو يمثل قطعة فنية مذهلة، استخدمت فيها الفنانة مواد مستدامة للاحتفاء بالطبيعة الآسرة لدولة الإمارات، فضلاً عن مشاهدة أربع منحوتات للفنان العالمي سلفادور دالي، بما في ذلك «امرأة الزمن».

ويمتد معرض «مسار المنحوتات» من مبنى البوابة إلى «جيت أفينيو»، ويدعو الزوار للقيام بجولة لاستكشاف إبداعاته الفنية، سواء كانت معروضةً داخل أو خارج المباني المحيطة بمركز دبي المالي العالمي. وتجدر الإشارة إلى أن فعالية «مسار المنحوتات»، تُتيح الدخول المجاني لجميع الزوار، وترحب بالمجموعات المدرسية والجامعية، وعشّاق الفن، وكلاً من المراكز والمعارض الفنية.