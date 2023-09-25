بدور القاسمي: مهرجان «تنوير» يعيد اكتشاف حكمة القدماء ويحتفي بالثقافات

المصدر: الشارقة - وام

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أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، المؤسسة والموجهة لـ«مهرجان تنوير للموسيقى الروحيّة»، أن المهرجان يدعو إلى إعادة اكتشاف حكمة القدماء والاحتفاء بها عبر جمال موسيقى الثقافات الأصيلة التي تستحضر تراثنا العالمي وتحافظ على عاداتنا، ولهذا حمل المهرجان اسم تنوير، فهو يدعو إلى تجمع العقول والقلوب ونحن في الشارقة نقدم دعوة مفتوحة لكل من يبحث عن تواصل حقيقي وعميق مع نفسه ومع العالم ولكل من يأمل استعادة الشعور بأصالة الماضي ويتنفس هواءً نقياً وسط الطبيعية.

جاء ذلك في مناسبة إعلان افتتاح إمارة الشارقة أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم، الباب لاكتشاف جمال الفن وقوة الحكمة في استعادة الجذور الأصيلة للثقافات الإنسانية، إذ تنظم برؤية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أول مهرجان من نوعه في المنطقة: «مهرجان تنوير للموسيقى الروحيّة»، لتجمع الجمهور في صحراء منطقة مليحة، من 24 وحتى 26 نوفمبر المقبل مع كبار الفنانين في عالم الموسيقى الروحية والفن وأصحاب التجارب الملهمة من الباحثين عن المعرفة والحكمة والصفاء الروحي.

ويوجّه المهرجان دعوة للجمهور لاكتشاف أسرار الثقافات الأصيلة عبر سلسلة فعاليات تجمع الموسيقى والحرف اليدوية وتقدم مأكولات من مختلف المطابخ التقليدية في العالم إضافة إلى أنشطة تستكشف وتعزز تواصل الأفراد مع ذاتهم وورش عمل، إذ ينطلق المهرجان من رؤية تؤمن بضرورة ترسيخ علاقة المجتمع بالتراث والثقافات المتنوعة.

ويصحب المهرجان الجمهور في رحلة متكاملة لفهم الذات والتعمق في النفس عبر جلسات اليوغا والتأمل ومحطات تجريب أطباق صحية، ويخاطب العالم برسالة مركزية يدعو فيها إلى تبني خيارات حياة مستدامة تحافظ على الطبيعة وتهتم بمواردها، إذ يقدم مفهوماً جديداً للمهرجانات الفنية المستدامة وينطلق من إيمان الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي بضرورة حماية الطبيعة.