إماراتيون يشاركون السعودية احتفالها باليوم الوطني الـ93 في 15 موقعاً سياحياً وتراثياً بالأحساء

المصدر: الأحساء - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك إماراتيون إلى جانب عدد من أشقائهم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في احتفالية مُحافظة الأحساء بالذكرى الثالثة والتسعين لليوم الوطني السعودي، عبر 45 فعالية موزعة على 15 موقعاً سياحياً وتراثياً وترفيهياً حيث تستمر الاحتفالات حتى السابع والعشرين من سبتمبر الجاري، تحت شعار احتفل في الأحساء وبرعاية مُحافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر.

وافتتح مُحافظ الأحساء الفعاليات المصاحبة باليوم الوطني السعودي الـ93، مساء أول من أمس السبت، بالحفلَ الرئيس، وذلك في المسرح العائم بمتنزه الملك عبدالله البيئي (جنوبي الهفوف)، وتستمر حتى السابع والعشرين من سبتمبر الجاري.

وأشار الأمير سعود بن طلال إلى أن العنوان الذي اختارته المملكة لاحتفالات اليوم الوطني الـ93 تحت عنوان «نحلم ونحقق»، يعكس مسيرة النهضة التنموية الحالية والنظرة المستقبلية، مؤكداً أن الفرح بهذه المناسبة حقٌ لمواطنيها ولمقيميها ولمحبيها من أنحاء العالم كافة، لأنها وجهة عالمية متميزة بين مصافِّ الدول المتقدمة.

وشارك في تجهيز وإعداد الفعاليات المُصاحبة لليوم الوطني السعودي لهذا العام، أكثر من 30 جهة حكومية من القطاعات المدنية والعسكرية، إضافةً إلى القطاع الخاص، والقطاع الثالث غير الربحي، وبمشاركة أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة؛ لتنظيم الاحتفالات التي شهدت في يومها الأول إقبالاً نوعياً كبيراً من المواطنين، والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن المقيمين الذين حرصوا على حضور الفعاليات برفقة عائلاتهم وأطفالهم.