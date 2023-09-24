صدمة في مهرجان فرنسي.. وفاة فنان أثناء تقديمه عرضاً على خشبة المسرح

المصدر: أ ف ب

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توفي فنان أرجنتيني جراء أزمة قلبية ألمّت به، أثناء تقديمه عرضا على خشبة المسرح في مهرجان أمبرونيه للموسيقى الباروكية بمقاطعة أين الفرنسية، مما أدى إلى وقف العرض وانسحاب الجمهور، بحسب ما أفادت فرق الإطفاء والجهة المنظمة.

وأعلنت هيئة الإطفاء والإنقاذ بمنطقة أين الفرنسية، السبت، أن رجلا يبلغ 54 عاما، كان عضوا في الفرقة على المسرح، توفي متأثرا بأزمة صحية أصابته أثناء العرض.

والرجل المتوفى هو الباريتون الأرجنتيني، أليخاندرو ميرابفيل، الذي قدّم عروضا كثيرة سابقا في أمبرونيه. وعلقت إدارة مركز أمبرونيه للقاءات الثقافية في بيان، بالقول: "رحيله المفاجئ يتركنا في حالة صدمة".

وكانت فرقة "كابيلا ميديتيرانيا" وجوقة نامور، تقدمان عرضا على خشبة المسرح في كنيسة أمبرونيه تحت إشراف قائد الأوركسترا الأرجنتيني، ليوناردو غارسيا ألاركون، عندما شعر الفنان بتوعك.

وكان العرض يُبث عبر قناة "كولتور بوكس" التلفزيونية، التابعة لشبكة "فرانس تلفزيون" العامة.

وتدخلت خدمات الطوارئ و"أخلي الجمهور سريعا من المكان، وأُرسل أيضا طلب للحصول على دعم نفسي محتمل للفرقة إلى المركز 15"، وفق هيئة الإطفاء والإنقاذ في منطقة أين الفرنسية.

ويقام مهرجان أمبرونيه الذي يُعد أحد الفعاليات الباروكية السنوية الكبرى في أوروبا، بدورته الرابعة والأربعين، في الفترة بين 15 سبتمبر و8 أكتوبر.