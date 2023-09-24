ملتقى أديبات الإمارات يؤكد على دعم المواهب

المصدر: (الشارقة - البيان)

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اختتم ملتقى أديبات الإمارات فعاليات نسخته الثامنة، التي نظمها المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، من 19 وحتى 21 سبتمبر الجاري، برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

وأكد الملتقى في ختامه أهمية دعم المواهب، لما لذلك من دور في تعزيز ريادة المؤسسات التي تستفيد من المواهب والكفاءات.

وشهد الملتقى في ثلاثة أيام جلسات نقاشية وأمسيات شعرية وندوات، أضاءت على المشهد الإبداعي بما يتعلق بالمرأة الإماراتية الأديبة.

وجاء اليوم الثالث، الختامي، بالتعاون مع مقهى الفجيرة الثقافي، واستضافته دار المحيط للنشر، بحضور الكاتب خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة، وصالحة عبيد غابش رئيسة المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس، وعدد من المسؤولين والمسؤولات في القطاعات المختلفة بالدولة.

وشاركت في جلسات العمل كوكبة من الأديبات الإماراتيات ومنهن الشاعرة عائشة محمد الظنحاني، والشاعرة سمية الناعور، والكاتبة صانعة المحتوى موزة جمعة الزيودي، والكاتبة الشاعرة د. سعاد عبدالله الطربان، والأديبة الإعلامية شيخة المسماري، وأدارت الجلسة الكاتبة الروائية الإعلامية سلمى الحفيتي.